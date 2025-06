Los tres partidos de Compromís negocian contra reloj una postura única sobre Sumar

Las direcciones de las tres formaciones que integran Compromís –Mes (el antiguo Bloc), Iniciativa (el partido de Oltra) y Verds– negocian a contrarreloj para llegar ... a un principio de acuerdo, una postura común sobre el anclaje de la coalición en Sumar. Pretenden que la unificación de criterios se produzca antes de la reunión de la dirección de la organización, prevista para el próximo lunes.

Los contactos, de momento, son telefónicos. Pero se espera una reunión para el próximo viernes, día clave de la negociación, aunque como todos los partidos políticos se pueden producir novedades hasta el último minuto.

El detonante de este debate ha sido la decisión de Sumar de impedir a la coalición valenciana que incluyera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el listado de comparecencias ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. Un veto que evidencia el escaso peso del partido valenciano en el conglomerado de fuerzas que supone Sumar.

Més-Compromís ha apostado definitivamente por la ruptura con Sumar. Sostienen que es una formación en retroceso y que no da visibilidad a la formación valenciana. En cambio, Iniciativa y Verds se pronunciaron justo en el sentido contrario. Las dos propuestas -blanco o negro- no parece que permitan llegar a un acuerdo. Pero los partidos políticos son capaces de todo. Y más en un momento como este. Compromís está ejerciendo una dura oposición a Mazón con la gestión de la dana. La confirmación de las divisiones internas podría distraer a la organización de su principal cometido.

Si estas conversaciones no fructifican en las próximas horas y las posiciones se mantienen de cara al próximo lunes, fuentes de la coalición mantienen que no se debería votar al no existir consenso entre los tres partidos. En este sentido no recuerdan precedentes de que esto se haya producido. Por ejemplo, no se hizo con la propuesta de concurrir de la mano de EU a las elecciones al no darse el quórum.

No fue la única noticia que afectó este miércoles al entorno del grupo nacionalista. Mónica Oltra se encuentra a la espera de que se dicte el auto de apertura de juicio por la gestión de la denuncia de abusos sexuales contra su exmarido.

Una de las acusaciones populares es la de Gobierna-te, una organización controlada por la polemista Cristina Seguí. La exvicepresidenta del Consell se enfrenta a una petición de seis años de cárcel. La organización la considera responsable de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, otro de prevaricación administrativa, un delito de malversación (el de mayor castigo, con cuatro años) y otro de encubrimiento, (pena de prisión de dos años).

La Audiencia rechazó recientemente los recursos de algunos investigados contra una resolución que equivale al auto de procesamiento. Era una decisión previsible porque fue el mismo tribunal que, en su día, ya corrigió al juez sobre su decisión de archivar la causa. De igual modo, la Fiscalía sostiene que no existe delito y no ejercerá la acusación contra Oltra en un juicio que debería celebrarse a finales de este año o principios del próximo.