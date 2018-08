Una plaza con pozo en el centro de Valencia El secreto mejor guardado de Valencia Fani Grande se deja deslumbrar por la pequeña plaza de la calle Viciana M. LABASTIDA Lunes, 13 agosto 2018, 00:53

Valencia presenta caras muy diferentes según quien la mire. Hay quien prefiere la ciudad más urbanita, los que escogen la ciudad más marina y los que se inclinan por la ciudad más festiva. Todos seguramente coincidirán a la hora de señalar algunos emplazamientos imprescindibles, pero diferirán si les preguntamos por aquellos rincones más particulares y secretos. Y eso hemos hecho. Hemos pedido a distintos profesionales que compartan un emplazamiento menos popular de Valencia pero que ellos estiman como si fuese un representativo monolito o un reclamo indiscutible.

Fani Grande es guionista y escritora, y además imparte cursos para potenciar y descubrir las mejores herramientas comunicativas idóneas para que cada cual pueda expresarse mejor en público o en privado. Con ella paseamos por el entorno de la Iglesia del Salvador hasta toparnos con una plaza en la calle Viciana que destaca por su pozo seco.

«Me flipa esta plaza y este pozo. No me canso de pasar por allí. Uno de los placeres que más disfruto de Valencia es pasearla. Nunca hace demasiado frío y, aún con calor, encuentro rincones fresquitos como esta plaza, donde siempre me paro y miro y remiro e intento virtualizar su pasado. Es una plaza-rincón, que me invita al silencio siempre, a la pausa, a parar... Si vengo de la Plaza de la Virgen, siempre 'on-fire' de gente, llego aquí y parece que he cambiado de ciudad. De repente hay silencio, soledad, recogimiento«, explica.

«Me quedo un rato mirando también los balcones que dan al pozo y me pregunto cómo sería vivir ahí y amanecer cada día en esa plaza-rincón como si viviese en un pueblito. Ahora que escribo esto me doy cuenta de que no he querido saber mucho más sobre este lugar... Raro en mí, que siempre quiero saberlo. Creo que prefiero seguir idealizándolo y que cada día signifique algo diferente para mí. Un pozo tapado que esconde libros prohibidos de... Un muro tapiado que oculta una estancia que conduce a... Un balcón cerrado al que subo y...«, imagina. »Así es Valencia para mí, la ciudad que no me canso de imaginar«, relata la escritora.