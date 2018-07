Un museo de lo que fue la vida en los bares LP Sonia Rayos recomienda una visita a Casa Jomi, un bar de los de siempre en el barrio de Nazaret M. LABASTIDA Lunes, 30 julio 2018, 22:59

Una ciudad se define por sus iglesias, por sus zonas verdes, por sus estatuas, por sus museos, por sus edificios singulares. Y por sus bares. Bares, qué lugares. Conocer un enclave que se visita implica también apoyarse en las barras que normalmente frecuentan los que viven allí, sentarse en sus mesas, compartir sus menús, pedir las tapas típicas de cada cocina. Son estos otros atractivos turísticos que no suelen incluirse en las guías más oficiales. Para conocer estos espacios peculiares hemos pedido a distintos profesionales, habitantes todos ellos de Valencia, que compartan un emplazamiento menos popular de Valencia pero que ellos estiman como si fuese un representativo monolito o un reclamo indiscutible.

Sonia Rayos fundó en Valencia su propio estudio de arquitectura en 2005, después de haber colaborado en otros. Desde entonces compagina su trabajo como arquitecta, realizando proyectos de edificación y urbanismo para la administración y para particulares, con la docencia. Además gestiona el proyecto educativo Arquilecturas. Ella nos invita a alimentar el estómago en un local que mantiene su esencia desde finales de los años 60, fecha en que abrió.

«Casa Jomi está en el maltratado barrio de Nazaret, donde difícilmente llega uno si no es porque sabe a lo que va. Con una estética que de partida no invita a entrar, Casa Jomi es como un museo de lo que fue la vida en los bares hace varias décadas, con un trato cercano y un producto de calidad: maravillosos salazones, tomate trinchado, quesos, bravas... Y no te pierdas las trufas caseras«, afirma la arquitecta.

«Es el típico bar de siempre, de esos lugares que ya no quedan porque las franquicias han invadido los comercios singulares de toda la ciudad. Un local pequeñito pero con alma; un typical spanish de verdad, de los que marca la diferencia entre estar en una u otra ciudad«, concluye.