Planes divertidos y originales para hacer este 9 d'Octubre en Valencia con tu pareja, familia o amigos A continuación, te ofrecemos diferentes opciones para celebrar el Día de la Comunitat Valenciana

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:27 Comenta Compartir

El 9 d'Octubre es un día muy especial en la Comunitat Valenciana. Una jornada en la que la capital celebra su identidad, su historia y su cultura. Las calles se llenan de color, alegría y un ambiente festivo que invita a todos a unirse a la conmemoración de esta fecha tan signficativa.

La ciudad ha preparado para este jueves (si las lluvias lo permiten) un amplio programa de actividades, entre las que destacan el disparo de un castillo, la procesión cívica, una mascletà o la entrada de Moros y Cristianos, entre otras muchas propuestas.

Pero si lo que buscas son otros planes diferentes para disfrutar de este día festivo, a continuación te dejamos diferentes opciones para disfrutar en familia, con pareja o amigos.

Espectáculo de drones

Este jueves 8 de octubre, víspera del día de la Comunitat Valenciana, tendrá lugar un espectáculo nocturno de drones desde la Ciutat de les Arts i les Ciències donde se podrá disfrutar de una exhibición de naturaleza y vida con más de 200 drones en el cielo.

El espectáculo se llama 'Océanos', está programado a partir de las 23:00 horas, dura 15 minutos y ya ha sido realizado en otros eventos como las Fiestas Colombinas de Huelva en 2024 y en Cádiz. Se trata de un espectáculo lumínico que utilizan drones para formar figuras en el cielo, representando el mar y sus criaturas como delfines, mantas y orcas, y que deslumbra con los bancos de peces y una impresionante ballena luminosa de 60 metros de longitud.

Castillo de fuegos artificiales

Pirotecnia del Mediterráneo disparará este miércoles a las 23.49 horas un castillo de fuegos artificiales desde el puente de Montolivete. Con una carga de 819 kilos de pólvora, el disparo combinará ritmo, color, luz y estruendo «para envolver al público en una experiencia sensorial vibrante».

Mercado Medieval

El Mercado Medieval que se monta en Valencia por el 9 d'Octubre, estará abierto hasta el 12 de octubre y contará con los tradiciones puestos de artesanía, gastronomía, alimentación, oficios artesanos, animadores en traje de época, músicos itinerantes, faunos zancudos, el Grupo Upsala medieval y atracciones infantiles. El horario de apertura del mercado es de 10.30 horas hasta el cierre, previsiblemente, hacia las 00.00, de manera ininterrumpida.

Procesión cívica y mascletà

La procesión cívica es uno de los actos centrales por el 9 d'Octubre. Es el momento en el que la Reial Senyera es bajada del Ayuntamiento de forma solemne y las autoridades políticas y culturales la pasean por la ciudad en medio del fervor de la población civil, que ondea banderas a lo largo de todo el recorrido.

Este 2025 el recorrido discurrirá por el Ayuntamiento, San Vicente, Plaza de la Reina (Te Deum en la Catedral), Barchilla, Reina, Paz, Alfonso el Magnánimo. Regreso por Pintor Sorolla y Barcas hasta la Plaza del Ayuntamiento para el traslado de la Senyera al Salón de la Vila.

Al finalizar, mascletà a cargo de Pirotecnia Tamarit (esta mascletà no tiene horario fijo, se calcula que será sobre las 13.30 horas, depende de cuando acabe la procesión).

Ruta en bici hasta La Albufera

Una ruta clásica y muy fácil, aunque más larga que un paseo por Valencia, es ir en bici hasta la Albufera. Comenzando en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, este recorrido te permitirá ver los campos de arroz y la laguna de la Albufera, inspirando el salado aroma del mar.

Además, como esta ruta es bastante conocida, gran parte del camino está acondicionado para el paso de bicicletas, siendo por ello una ruta recomendada por la Albufera para hacer con niños. El camino es plano y las vistas de la laguna son impresionantes. Además, una vez ahí, si no se quiere hacer toda la ruta del tirón es posible pararse a descansar en los merenderos de El Saler.

Mercado de la Imprenta

Si este puente estás por Valencia, no puedes perder la oportunidad de disfrutar del histórico edificio de la emblemática Imprenta Vila convertido hoy en el Mercado Gastronómico más grande de Valencia. Un espacio creado para todos los públicos en el que se puede disfrutar de la combinación de actividades culturales y experiencias gastronómicas.

Como si de un micropueblo se tratase, con calles, plazas y casas privadas, la antigua imprenta Vila se sitúa entre la Calle de la Mascota, 17 y la Calle Maestro Sosa, formando un conjunto de patios interiores rodeado de altos edificios con los que se mimetiza y a los que aporta un valor único.

La oferta gastronómica que se encuentra dentro del Mercado de la Imprenta, es muy variada. Aquí podrás encontrar de sde hamburguesas hasta sushi, desde refrescos hasta cócteles.

Autocine Star

Los amantes del séptimo arte están de suerte: el Autocine Star sigue con sus puertas abiertas para que disfrutes de la gran pantalla cerca del mar, tras haber ofrecido una temporada de grandes películas con las que ha conseguido alcanzar a todos los públicos y gustos. Este fin de semana, se proyectarán dos películas en dos horarios distintos. En primer lugar, la pantalla bajo las estrellas proyectará 'The Smashing Machine' a las 21:00h. Más tarde, a las 23:15h, será el turno de 'The Strangers: Chapter 2'. El precio para acceder es de 6 euros por persona y 3 el parking.

Visita el Castillo de Buñol

Construido entre los siglos XI-XII, el Castillo de Buñol es uno de los mejor conservados de la Comunidad Valenciana y de los pocos en España con viviendas en su interior, todavía habitadas en la actualidad.

Accediendo desde la parte alta, por la torre central, encontramos la Plaza de Armas, donde se sitúan la mayoría de las viviendas enclavadas entre dos torres laterales que bordean la plaza.

Un puente, con unas imponentes vistas panorámicas de la localidad, nos conduce al recinto inferior, donde identificamos los elementos más significativos: la Torre Mayor, el Museo Arqueológico, el Museo Etnográfico, la antigua Iglesia del Salvador y el Palacio Gótico. En la parte baja, la Torre Sur nos da acceso al barrio del Castillo, que nos adentra en un entramado de calles estrechas de origen musulmán que desembocan en pequeñas plazuelas de paredes encaladas, que van componiendo un mosaico de casas que parecen sostener el peñasco del Castillo.

Escapada de Mascarell

Las vacaciones de verano quedaron atrás pero como consuelo tenemos este puente para hacer una escapada otoñal. La Comunitat Valenciana dispone de rincones ideales para este tipo de planes. Para los que busquen un poco de relax e historia, Mascarell es una buena opción y tan solo se encuentra a 45 minutos de Valencia en coche.

Esta población, con menos de 200 habitantes, es la única de la Comunitat amurallada que no ha crecido extramuros. Fue declarado como Bien de Interés Cultural en 1995 por tener unas características únicas. La muralla fue construida en 1553 por orden de María de Cardona, condesa de Oliva y señora de Nules. Tiene dos puertas de acceso: Este / Levante y Oeste / Poniente. En cada flanco central hay una torre defensiva; hay cuatro torres, una en cada lado de la muralla.

Entrada gratuita a CaixaForum

CaixaForum también celebra el Día de la Comunitat Valenciana con entrada gratuita a la exposición «REcuerdos», un concierto y un taller familiar. Puedes encontrar toda la información en este enlace.

Escape Room con amigos

Valencia cuenta con una amplia oferta de salas de escape, donde podrás resolver enigmas y desafíos en grupo. Un Escape Room es una actividad de ocio en la que los participantes son encerrados en una habitación temática y deben resolver una serie de acertijos y enigmas para poder escapar en un tiempo determinado, normalmente 60 minutos

Tarde de bolera

Las boleras también son una opción divertida y social para disfrutar en familia o con amigos.

Teatro Olympia

Si te gusta el teatro, no puedes perderte la obra Escenas de la vida conyugal en el Teatro Olympia, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra y que estará hasta el 12 de octubre.