Horario del espectáculo de drones el 8 de octubre en Valencia y desde dónde verlo Tiene una duración de 15 minutos y se realizará antes del castillo de fuegos artificiales en conmemoración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat

Nacho Ortega Valencia Lunes, 6 de octubre 2025, 17:20

El 8 de octubre, víspera del día de la Comunitat Valenciana, tendrá lugar un espectáculo nocturno de drones desde la Ciutat de les Arts i les Ciències donde se podrá disfrutar de una exhibición de naturaleza y vida con más de 200 drones en el cielo.

El espectáculo se llama 'Océanos', está programado a partir de las 23:00 horas, dura 15 minutos y ya ha sido realizado en otros eventos como las Fiestas Colombinas de Huelva en 2024 y en Cádiz. Se trata de un espectáculo lumínico que utilizan drones para formar figuras en el cielo, representando el mar y sus criaturas como delfines, mantas y orcas, y que deslumbra con los bancos de peces y una impresionante ballena luminosa de 60 metros de longitud.

Las coreografías con drones por la noche se sincronizan a través de un software donde se diseñan y gestionan los movimientos que debe hacer cada dron. Cada uno de ellos actúa como un pixel en el cielo para crear composiciones que ilustran figuras animadas con movimientos coordinados. Tras toda la tecnología, está la experiencia de pilotos y artistas profesionales con decenas de shows a sus espaldas.

Los drones utilizados para espectáculos de luces tienen un peso inferior a 1 kg y, gracias a un avanzado software para la creación de gráficos y animaciones 3D, pueden replicar millones de colores RGB, explican desde UMILES, responsable de decenas de eventos. Esto permite proyectar cualquier tonalidad en el cielo coordinando el movimiento y la iluminación, logrando matices muy sofisticados en el diseño.

Otros actos: mascletà, castillo...

Pirotecnia Tamarit será la encargada de disparar este año la tradicional mascletá del 9 d'Octubre en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con 186 kilos de pólvora. Bajo el título de 'Valentia', este disparo rendirá homenaje al carácter, la identidad y el espíritu de la ciudad de Valencia. El disparo de la mascletà de este jueves 9 de octubre se realiza al finalizar la procesión cívica, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, como es habitual, y la hora está prevista de 13.30 a 14.00 horas.

En la madrugada del 8 al 9 de octubre se dispararán los castillos de fuegos artificiales, como primer acto del Día de la Comunitat Valenciana. En Valencia se hará a medianoche desde el Puente de Monteolivete, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo. Con una carga de 819 kilos de pólvora, el disparo combinará ritmo, color, luz y estruendo «para envolver al público en una experiencia sensorial vibrante».

También habrá fuegos artificiales a la misma hora en Alicante (desde el Puerto de Alicante), Castellón ( entre el Auditorio y el Palacio de Congresos) y Elche (en el Puente del Ferrocarril).