Castillo de fuegos artificiales este miércoles en Valencia: horario y ubicación Pirotecnia del Mediterráneo ofrecerá un espectáculo con motivo de la fiesta del 9 d'Octubre

Valencia se engalana para celebrar el 9 d'Octubre. Dentro del programa de actos festivos destacan dos espectáculos pirotécnicos. El primero de ellos tendrá lugar la víspera del día grande de la fiesta, el miércoles 8 de octubre, a las 23:59 horas. Pirotecnia del Mediterráneo será la encargada de disparar un castillo de fuegos artificiales desde el puente de Montolivete.

Con una carga de 819 kilos de pólvora, el disparo combinará ritmo, color, luz y estruendo «para envolver al público en una experiencia sensorial vibrante». La empresa, con sede en Vilamarxant, viene de participar recientemente en el prestigioso Festival de Fuegos Artificiales de Cannes, donde representó a la pirotecnia española ante un elenco de firmas europeas de referencia.

Una hora antes, a las 23:00 horas, 200 drones sobrevolarán el cielo de Valencia con un espectáculo bautizado con el nombre de 'Oceános', que tendrá lugar en la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia.

Programación del 9 d'Octubre

El jueves 9 d'Octubre, día grande de la Comunitat Valenciana, València se vestirá «de solemnidad» con la Procesión Cívica y la bajada de la Reial Senyera desde el balcón principal del Ayuntamiento a las 12.00 horas del mediodía.

El recorrido llevará a la Senyera por la Plaza de l'Ajuntament, la calle de San Vicente y la plaza de la Reina hasta la Catedral, donde se celebrará el Tedeum. Tras el acto religioso, la procesión continuará hasta el Parterre, donde se realizará la tradicional ofrenda floral a Jaume I.

Una vez finalizada, la comitiva regresará a la Plaza de l'Ajuntament, donde la Pirotecnia Tamarit de Alfarrasí será la encargada de disparar la mascletà 'Valentia'.

En esta fecha tan especial se rendirá homenaje «al carácter, la identidad y el espíritu» de la ciudad de València. Con 186 kilos de pólvora, Tamarit propone disparo «de ritmo preciso, gran potencia sonora y una estructura que acompañará la presencia de la Senyera».

La empresa, con sede en Alfarrasí, ha demostrado «en anteriores disparos su capacidad para sobreponerse incluso a condiciones meteorológicas adversas y cumplir con solvencia y espectacularidad».

La tarde del 9 d'Octubre será también un gran homenaje a las tradiciones con la celebración de la XXI Entrada de Moros y Cristianos Ciudad de València, que recorrerá las calles del centro desde la Glorieta hasta Marqués de Sotelo a partir de las cinco, precedida por la Bajada de Gloria a las 16.30 horas.

Este año, además, la entrada contará con la participación especial de comparsas de poblaciones afectadas por la dana del pasado octubre de 2024 -entre ellas Masanassa, Manises, Riba-roja, Sedaví, Benetússer, Quart de Poblet, Chera, Paiporta, Catarroja y Aldaia-, en un gesto «de solidaridad y unión». La música pondrá el punto final a la jornada con el concierto de la Orquestra de València en el Palau de les Arts, a las 19.00 horas.