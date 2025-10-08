Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una localidad de 2.500 habitantes
Castillo de fuegos artificiales en Valencia. Jesús Signes

Castillo de fuegos artificiales este miércoles en Valencia: horario y ubicación

Pirotecnia del Mediterráneo ofrecerá un espectáculo con motivo de la fiesta del 9 d'Octubre

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:29

Comenta

Valencia se engalana para celebrar el 9 d'Octubre. Dentro del programa de actos festivos destacan dos espectáculos pirotécnicos. El primero de ellos tendrá lugar la víspera del día grande de la fiesta, el miércoles 8 de octubre, a las 23:59 horas. Pirotecnia del Mediterráneo será la encargada de disparar un castillo de fuegos artificiales desde el puente de Montolivete.

Con una carga de 819 kilos de pólvora, el disparo combinará ritmo, color, luz y estruendo «para envolver al público en una experiencia sensorial vibrante». La empresa, con sede en Vilamarxant, viene de participar recientemente en el prestigioso Festival de Fuegos Artificiales de Cannes, donde representó a la pirotecnia española ante un elenco de firmas europeas de referencia.

Una hora antes, a las 23:00 horas, 200 drones sobrevolarán el cielo de Valencia con un espectáculo bautizado con el nombre de 'Oceános', que tendrá lugar en la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia.

Noticias relacionadas

Programación completa del 9 d'Octubre de 2025 en Valencia: de un mercado medieval a un castillo y una mascletà

Programación completa del 9 d'Octubre de 2025 en Valencia: de un mercado medieval a un castillo y una mascletà

Llega a Valencia el Gran Mercado Medieval por el 9 d'Octubre: fechas y ubicación

Llega a Valencia el Gran Mercado Medieval por el 9 d'Octubre: fechas y ubicación

Programación del 9 d'Octubre

El jueves 9 d'Octubre, día grande de la Comunitat Valenciana, València se vestirá «de solemnidad» con la Procesión Cívica y la bajada de la Reial Senyera desde el balcón principal del Ayuntamiento a las 12.00 horas del mediodía.

El recorrido llevará a la Senyera por la Plaza de l'Ajuntament, la calle de San Vicente y la plaza de la Reina hasta la Catedral, donde se celebrará el Tedeum. Tras el acto religioso, la procesión continuará hasta el Parterre, donde se realizará la tradicional ofrenda floral a Jaume I.

Una vez finalizada, la comitiva regresará a la Plaza de l'Ajuntament, donde la Pirotecnia Tamarit de Alfarrasí será la encargada de disparar la mascletà 'Valentia'.

En esta fecha tan especial se rendirá homenaje «al carácter, la identidad y el espíritu» de la ciudad de València. Con 186 kilos de pólvora, Tamarit propone disparo «de ritmo preciso, gran potencia sonora y una estructura que acompañará la presencia de la Senyera».

La empresa, con sede en Alfarrasí, ha demostrado «en anteriores disparos su capacidad para sobreponerse incluso a condiciones meteorológicas adversas y cumplir con solvencia y espectacularidad».

La tarde del 9 d'Octubre será también un gran homenaje a las tradiciones con la celebración de la XXI Entrada de Moros y Cristianos Ciudad de València, que recorrerá las calles del centro desde la Glorieta hasta Marqués de Sotelo a partir de las cinco, precedida por la Bajada de Gloria a las 16.30 horas.

Este año, además, la entrada contará con la participación especial de comparsas de poblaciones afectadas por la dana del pasado octubre de 2024 -entre ellas Masanassa, Manises, Riba-roja, Sedaví, Benetússer, Quart de Poblet, Chera, Paiporta, Catarroja y Aldaia-, en un gesto «de solidaridad y unión». La música pondrá el punto final a la jornada con el concierto de la Orquestra de València en el Palau de les Arts, a las 19.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  7. 7

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  10. 10

    Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Castillo de fuegos artificiales este miércoles en Valencia: horario y ubicación

Castillo de fuegos artificiales este miércoles en Valencia: horario y ubicación