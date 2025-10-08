La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes El Ayuntamiento de Valencia adelanta el disparo del castillo de fuegos artificiales a las 22:00 horas

S. V. Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:41 | Actualizado 16:51h.

La Generalitat ha suspendido el espectáculo de drones que estaba previsto realizar esta noche en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias por la alerta naranja por lluvias que comenzará a partir de las doce de la noche.

Con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, la Generalitat y la Ciutat de les Artes y les Ciències habían programado un espectáculo con 220 drones con el hilo conductor del universo marino, en referencia al Oceanogràfic de Valencia, el mayor acuario de Europa y uno de los referentes internacionales en la conservación de los océanos.

El evento estaba previsto a las 23.00 horas y ante la proximidad de la activación de la alerta naranja por lluvias y por motivos de seguridad se aplaza hasta una nueva fecha. Según el Ayuntamiento de Valencia, el disparo pirotécnico posterior empezará a las 22:00 horas.