Valencia suspende la Procesión Cívica del 9 d'Octubre ante la alerta naranja por lluvias El Cecopal variará la decisión en caso de que Aemet rebaje el nivel del aviso | Se suprime también la mascletà de este jueves y se adelanta el espectáculo de drones y el castillo de fuegos artificiales de esta noche

Pablo Alcaraz Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:24 | Actualizado 14:46h.

El Ayuntamiento de Valencia, a través del órgano de emergencias Cecopal, ha tomado este miércoles la decisión de suspender la Procesión Cívica del 9 d'Octubre en la capital. El Consistorio ha optado por el aplazamiento al cambiar Aemet de amarilla a naranja la alerta por lluvias. En caso de que la alerta se rebajara, se valoraría la posibilidad de celebrar el acto institucional.

Otro de los actos que ha quedado aplazado es el disparo de la mascletà que estaba marcado en el calendario de este jueves. La imposibilidad de llevar a cabo el montaje del espectáculo pirotécnico es la razón por la que se ha procedido a anular este evento, además de estar todavía vigente la alerta naranja a las 13.30 horas del jueves. El aviso en la ciudad rige desde las 00 horas del jueves hasta las 15 horas.

El Cecopal también ha dictaminado que se adelante la hora del castillo de fuegos previsto para la noche de este miércoles en la ciudad de Valencia, así como el espectáculo de drones. Su celebración estaba prevista para las 00 horas y ahora tendrá lugar a las 22 horas, para que se lleva a cabo antes de que entre en vigor la alerta naranja.

También se procede a adelantar la celebración de las 'Dansaes', que debían tener lugar por la noche en la Ciudad de la Ciencias y ahora se desplegarán unas horas antes.

Ante la posibilidad de que Aemet varía su alerta en las próximas horas, el Cecopal ha dictaminado mantener activo el vallado del recorrido que debía seguir la Reial Senyera, así como el dispositivo policial desplegado, por si la disminución del aviso permite retomar el acto central del 9 d'Octubre.