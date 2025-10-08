Todos los actos suspendidos del 9 d'Octubre por las lluvias en la Comunitat Valenciana La previsión de lluvias por la llegada de la dana Alice obliga a cambiar la programación para la celebración del día grande de la autonomía

Todo apunta a que este 9 d'Octubre estará pasado por agua y la Comunitat Valenciana tendrá que reajustar sus planes para celebrar su día grande. La previsión de lluvias de Aemet, que ha activado el nivel de alerta naranja en el litoral de la autonomía por la llegada de la dana Alice, ha llevado a cambiar la programación de actos para este miércoles y jueves.

El Ayuntamiento de Valencia, a través del órgano de emergencias Cecopal, ha tomado este miércoles la decisión de suspender la Procesión Cívica del 9 d'Octubre en la capital. El espectáculo de drones previsto para esta noche se adelanta a las 22.00 horas y acto seguido se realizará el castillo de fuegos artificiales, que también se disparará antes de lo previsto, ya que estaba preparado para las 00 horas.

También se procede a adelantar la celebración de las 'Dansaes', que debían tener lugar por la noche en la Ciudad de la Ciencias y ahora se desplegarán unas horas antes.

Otra de las decisiones que se han tomado ante la alerta por el temporal es la suspensión de la mascletà, que estaba marcada en el calendario para este jueves. La imposibilidad de llevar a cabo el montaje del espectáculo pirotécnico es la razón por la que se ha procedido a anular este evento, además de estar todavía vigente la alerta naranja a las 13.30 horas del jueves.

La Federación Valenciana de Moros y Cristianos (FeVaMiC) también ha anunciado este miércoles que la XXI Entrada de Moros y Cristianos que se iba a desarrollar en Valencia se aplaza debido a motivos meteorológicos que afectan a la viabilidad y seguridad del desarrollo del evento. La nueva fecha acordada para la celebración será el domingo 26 de octubre, manteniéndose el recorrido, estructura y protocolo previamente establecidos, en coordinación con el Ayuntamiento de Valencia y los cuerpos técnicos implicados.