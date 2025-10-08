Aemet amplía hasta las 15.00 horas del viernes el aviso naranja por fuertes tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde más lloverá

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

EFE

La agencia prevé chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:46

Aemet ha ampliado hasta las 15.00 horas del viernes 10 de octubre el aviso naranja en las provincias de Valencia y Alicante ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas. A partir de esa hora y hasta la medianoche, el aviso será de color amarillo. En la provincia de Castellón, el aviso será de color amarillo durante todo el jueves y hasta las 08.00 horas del viernes.

Previsión del jueves 9 de octubre

La agencia prevé ya para este jueves 9 de octubre chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el litoral de Valencia y litoral de Alicante. Las temperaturas máximas bajarán, de forma localmente notable en el interior de Valencia. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras horas del día, predominando la componente este en el litoral a partir de mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad.

AVISOS:

Valencia: aviso naranja durante todo el día.

Alicante: aviso naranja durante todo el día.

Castellón: aviso amarillo durante todo el día.

Previsión del viernes 10 de octubre

Aemet anuncia cielo nuboso o cubierto disminuyendo en la mitad norte a intervalos nubosos por la tarde. Se esperan chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el sur de Valencia y litoral de Alicante. Las temperaturas máximas bajarán en el interior. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas del día, tendiendo a nordeste durante las horas centrales, flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad.

AVISOS:

Valencia: aviso naranja hasta las 15.00 horas y después amarillo hasta medianoche.

Alicante: aviso naranja hasta las 15.00 horas y después amarillo hasta medianoche.

Castellón: aviso amarillo hasta las 08.00 horas..

Previsión del sábado

Más lluvias el sábado 11. Se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral central y norte, sin descartar que se extiendan a otras zonas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el tercio norte y sin cambios en el resto; máximas en ligero descenso en la mitad norte, en ligero ascenso en el sur de Alicante y sin cambios en el resto. El viento soplará del nordeste, flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad.

No hay avisos activos.

Previsión del domingo 12 de octubre

Aemet anuncia chubascos localmente fuertes y persistentes el domingo en la Comunitat, más probables e intensos en el litoral central y norte, sin descartar que se extiendan a otras zonas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo del nordeste, con aumentos de intensidad en el litoral durante las horas centrales.

No hay avisos activos.

