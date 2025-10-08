Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 25,8 litros en una hora Las precipitaciones se han inciado en el interior, sobre todo en el Rincón de Ademuz

Andoni Torres Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:15 | Actualizado 22:44h.

Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat. Las precipitaciones se han inciado en el interior de la Comunitat, sobre todo en el Rincón de Ademuz, pero la previsión indica que se desplazarán hacia el litoral.

Algunas localidades registran ya importantes acumulados como Zucaina (25,8 litros por metros cuadrado en una hora), Vistabella del Maestrat (16), Cortes de Arenoso (14), Atzeneta del Maestrat (10,6) o Ademuz (9,6).

Hasta las 22.00 horas, Vallanca había acumulado 38,9 l/m2 a lo largo de la jornada, según datos de Avamet. Ademuz (26,8), Zucaina (26), Castielfabib (23,2), Vistabella del Maestrat (20,8) y Cortes de Arenoso (19,8).

Las previsiones se han confirmado y los primeros chubascos han entrado por el interior y se extenderán hacia el litoral durante el jueves. Según la predicción de la Aemet, se espera que vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte en los litorales de Valencia y Alicante, donde podrían superarse los 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en 4 ó 6 horas.

Asimismo, lo peor del episodio está previsto para el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, con acumulados que podrían superar los 140 l/m2 en 12 horas, sobre todo, en la provincia de Valencia, que vendrán acompañados de fuertes vientos.

