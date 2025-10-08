Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este miércoles deja 88.538,22 euros en un municipio donde nació uno de los mejores tenistas de la historia y una localidad de la capital
AT

Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 25,8 litros en una hora

Las precipitaciones se han inciado en el interior, sobre todo en el Rincón de Ademuz

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:15

Comenta

Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat. Las precipitaciones se han inciado en el interior de la Comunitat, sobre todo en el Rincón de Ademuz, pero la previsión indica que se desplazarán hacia el litoral.

Algunas localidades registran ya importantes acumulados como Zucaina (25,8 litros por metros cuadrado en una hora), Vistabella del Maestrat (16), Cortes de Arenoso (14), Atzeneta del Maestrat (10,6) o Ademuz (9,6).

Hasta las 22.00 horas, Vallanca había acumulado 38,9 l/m2 a lo largo de la jornada, según datos de Avamet. Ademuz (26,8), Zucaina (26), Castielfabib (23,2), Vistabella del Maestrat (20,8) y Cortes de Arenoso (19,8).

Las previsiones se han confirmado y los primeros chubascos han entrado por el interior y se extenderán hacia el litoral durante el jueves. Según la predicción de la Aemet, se espera que vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte en los litorales de Valencia y Alicante, donde podrían superarse los 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en 4 ó 6 horas.

Asimismo, lo peor del episodio está previsto para el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, con acumulados que podrían superar los 140 l/m2 en 12 horas, sobre todo, en la provincia de Valencia, que vendrán acompañados de fuertes vientos.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  5. 5 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  6. 6 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  7. 7 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  8. 8

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa
  9. 9 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  10. 10 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 25,8 litros en una hora

Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 25,8 litros en una hora