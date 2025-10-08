Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora Aemet emite un aviso especial por la llegada de la dana Alice y advierte de la posibilidad de que haya «inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas», al tiempo que alerta también de mayores lluvias en el sur de Alicante

Mapa de avisos el 9 de octubre en la Comunitat.

Aemet ha ampliado el aviso naranja que había en la Comunitat Valenciana para el 9 de octubre y lo ha ampliado al litoral norte de Valencia y al sur de Alicante por lluvias que pueden ser de 40 l/m2 por hora y hasta acumulados de 100 l/m2 en 12 horas. El aviso está activo desde la medianoche de hoy miércoles y se extiende hasta las 15 horas del jueves, y se suma a los que ya había en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante.

La dana Alice llega a la Comunitat cargada de lluvia, que será más abundante entre el 8 y el 10 de octubre, y según el aviso especial de Aemet se esperan precipitaciones torrenciales, tormentas con granizo y rachas de viento que pueden generar riesgos locales de inundación. «Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado», detalla Aemet.

Los avisos de Aemet

Miércoles 8 de octubre

- Horario: 17:00 – 23:59 h

- Nivel: Amarillo

- Zonas afectadas:

• Interior norte y sur de Valencia: lluvias de 30 mm en 1h y tormentas dispersas.

• Interior sur de Castellón: 20 mm en 1h.

• Litoral norte y sur de Valencia (20:00–23:59 h): lluvias de 30 mm en 1h y tormentas, el episodio continuará al día siguiente.

• Litoral norte de Alicante (20:00–23:59 h): lluvias de 30 mm en 1h y 60 mm en 12 h, con tormentas y rachas fuertes de viento.

Jueves 9 de octubre

- Horario: 00:00 – 23:59 h

- Nivel: Naranja

Zonas afectadas:

• Litoral norte de Valencia: lluvias hasta 40 mm/h y 100 mm/12 h, tormentas con granizo y viento fuerte, de 00.00 a 14.59 horas.

• Litoral sur de Valencia: lluvias de hasta 60 mm/h y 100–140 mm/12 h, tormentas y viento fuerte. Todo el día.

• Litoral norte de Alicante: lluvias de hasta 60 mm/h y 100 mm/12 h, tormentas con granizo y rachas de viento. Todo el día.

- Nivel: Amarillo

• Interior sur de Valencia: lluvias hasta 30–40 mm/h, tormentas dispersas.

• Interior norte de Valencia: lluvias 30 mm/h, tormentas con granizo.

• Litoral norte y sur de Castellón: lluvias 20 mm/h, acumulados de hasta 60 mm/12 h.

Viernes 10 de octubre

- Horario: 00:00 – 14:59 h (avisos naranjas), resto del día avisos amarillos.

- Nivel: Naranja

• Litoral norte de Alicante: 60 mm/h y 140 mm/12 h.

• Litoral sur de Alicante: 40 mm/h y 100 mm/12 h.

• Litoral sur de Valencia: 60 mm/h y 140 mm/12 h.

• Interior sur de Valencia: 40 mm/h y 100 mm/12 h.

- Nivel: Amarillo

• Litoral norte de Valencia: 30 mm/h y 80 mm/12 h.

• Interior de Alicante: 20 mm/h.

• Litoral norte y sur de Castellón: 20 mm/h y hasta 60 mm/12 h.

Tormentas con granizo y viento fuerte continúan en litoral e interior de Valencia y Alicante hasta la tarde, con tendencia a mejorar a partir de la noche.

Previsión del tiempo en Valencia, Alicante y Castellón

Recomendaciones generales

- Evitar desplazamientos durante los episodios más intensos, especialmente en zonas inundables o cerca de barrancos.

- No cruzar ramblas o cauces con agua.

- Extremar precaución en carreteras y aparcamientos subterráneos.

- Proteger vehículos y objetos en exteriores ante posibles fuertes rachas de viento.