Cascada de cancelaciones en los municipios valencianos para el 9 d'Octubre por la dana Alice Gandia suspende las 'fideuaes', Xàbia pospone la entrega de premios al día 17 y la anulación de conciertos afectan a 200 bandas

La dana Alice antes de su llegada ya está haciendo estragos, al menos en las programaciones para conmemorar el 9 d'Octubre. En las últimas horas se está produciendo una cascada de cancelaciones de actos ante la alerta por fuertes lluvias. Una situación que afecta a las tres provincias de la Comunitat.

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat (FSMCV) ha suspendido el concierto que debía celebrarse mañana en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Lo mismo ocurre con los programados en Castellón, Alicante y Elche. Las cancelaciones afectan a más de 8.000 músicos de 200 bandas.

Las condiciones meteorológicas adversas también ha llevado al Ayuntamiento de Gandia, junto a la Federació de Falles de Gandia, a aplazar la programación de «Falla a la Mar», que debía celebrarse del 8 al 11 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días. Eso implica que las 'fideuaes' no se harán. No obstante, ya trabajan para buscar una nueva fecha.

Xàbia debía celebrar mañana la entrega de los Premis 9 d'Octubre. El Consistorio, ante la previsión de que las precipitaciones sean cuantiosas en esa zona, ha preferido posponer el acto al viernes 17 de octubre.

En Godella, el Ayuntamiento ha hablado con todas las asociaciones que colaboran en la celebración del Día de los Valencianos y al final ha tomado la decisión de suspender todos los actos previstos para esta conmemoración. También ha indicado que los tiques adquiridos para las paellas populares se reservarán para próximos eventos.

También las condiciones meteorológicas han hecho que el Ayuntamiento de Burjassot modifique el programa festivo del 9 d'Octubre. Por lo que respecta a la comida, las calderas de arròs amb fesols i naps se van a cocinar para que la población pueda disfrutar del típico plato valenciano en su hogares. El reparto se llevará a cabo en el Auditorio de la Casa de Cultura. Sin embargo, el resto de actividades ha sido suspendidas.

Por su parte, Alzira ha preferido trasladar de sitio el acto institucional ante la previsión de lluvias. Se llevará a cabo en el salón de plenos del Ayuntamiento a las 11 horas. Con anterioridad, se realizará en este mismo lugar la ofrenda de una corona de laurel al rey Jaume I y después el alcalde, Alfons Domínguez, leerá el discurso que ha sido consensuado por la mayoría de los grupos municipales.

Alginet, ante la alerta naranja, también se ha pronunciado. Desde el Cecopal y la Concejalía de Fiestas y Cultura han acordado anular los actos del 9 d'Octubre. No obstante, quienes hubieran encargado las paellas, podrán pasar por el mercado cubierto y los Festers 2026 les entregarán la comida.

En el caso de Antella, allí han decidido aplazar las propuestas al aire libre programadas con motivo del Día de la Comunitat Valenciana para mañana y el fin de semana. Más adelante se darán a conocer las nuevas fechas en las que se desarrollarán.