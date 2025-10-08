La previsión de lluvias también obliga a suspender la manifestación de la tarde del 9 d'Octubre Los organizadores anuncian la suspensión ante la alerta meteorológica y por «responsabilidad colectiva»

Javier Gascó Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:43

La alerta naranja anunciada por Aemet para la jornada de este jueves en Valencia ha provocado la cancelación de todos los actos oficiales previstos por la festividad del 9 d'Octubre, entre ellos la procesión cívica, que este año había trascendido hasta el tablero político, así como gran parte de los actos no oficiales organizados tradicionalmente en el día de la Comunitat.

Es el caso de la manifestación vespertina organizada por la Comissió 9 d'Octubre, que estaba prevista para las 18:00 horas, pero que también ha sido suspendida por parte de la organización ante la alerta meteorológica.

La propia organización, compuesta por diversas entidades, sindicatos y partidos políticos, ha informado de la suspensión de la convocatoria a través de la cuenta de X de Acció Cultural del País Valencià, una de las entidades de la organización: «La Comissió 9 d'Octubre suspende la manifestación ante la alerta meteorológica y por responsabilidad colectiva».

«Esta decisión se ha tomado de manera consensuada entre todas las entidades integrantes, después de valorar las informaciones oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y por responsabilidad hacia la seguridad y el bienestar de todas las persones participantes», han indicado desde la organización.

La comisión «agradece la comprensión y el apoyo de todas las personas, colectivos y organizaciones que habían mostrado su voluntad de participar» en la marcha, bajo el lema 'País Valencià: terra i dignitat', y reitera su «compromiso con la lengua, la cultura, la igualdad y la dignidad del pueblo valenciano». En la misma línea, manifiesta su decisión de «seguir denunciando las vulneraciones y reivindicando nuestros derechos como pueblo».

La Comissió 9 d'Octubre está integrada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ACV Tirant lo Blanc, Bloc de l'Estudiantat Agermanat (BEA), Ca Revolta, CCOO-PV, Compromís, Decidim, Intersindical Valenciana, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua, Podem y la Societat Coral el Micalet.