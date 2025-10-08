Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet amplía hasta las 15.00 horas del viernes el aviso naranja por fuertes tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde más lloverá
Manifestantes en la festividad del 9 d'Octubre de 2023. JL Bort

La previsión de lluvias también obliga a suspender la manifestación de la tarde del 9 d'Octubre

Los organizadores anuncian la suspensión ante la alerta meteorológica y por «responsabilidad colectiva»

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:43

Comenta

La alerta naranja anunciada por Aemet para la jornada de este jueves en Valencia ha provocado la cancelación de todos los actos oficiales previstos por la festividad del 9 d'Octubre, entre ellos la procesión cívica, que este año había trascendido hasta el tablero político, así como gran parte de los actos no oficiales organizados tradicionalmente en el día de la Comunitat.

Es el caso de la manifestación vespertina organizada por la Comissió 9 d'Octubre, que estaba prevista para las 18:00 horas, pero que también ha sido suspendida por parte de la organización ante la alerta meteorológica.

La propia organización, compuesta por diversas entidades, sindicatos y partidos políticos, ha informado de la suspensión de la convocatoria a través de la cuenta de X de Acció Cultural del País Valencià, una de las entidades de la organización: «La Comissió 9 d'Octubre suspende la manifestación ante la alerta meteorológica y por responsabilidad colectiva».

«Esta decisión se ha tomado de manera consensuada entre todas las entidades integrantes, después de valorar las informaciones oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y por responsabilidad hacia la seguridad y el bienestar de todas las persones participantes», han indicado desde la organización.

La comisión «agradece la comprensión y el apoyo de todas las personas, colectivos y organizaciones que habían mostrado su voluntad de participar» en la marcha, bajo el lema 'País Valencià: terra i dignitat', y reitera su «compromiso con la lengua, la cultura, la igualdad y la dignidad del pueblo valenciano». En la misma línea, manifiesta su decisión de «seguir denunciando las vulneraciones y reivindicando nuestros derechos como pueblo».

La Comissió 9 d'Octubre está integrada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ACV Tirant lo Blanc, Bloc de l'Estudiantat Agermanat (BEA), Ca Revolta, CCOO-PV, Compromís, Decidim, Intersindical Valenciana, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua, Podem y la Societat Coral el Micalet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  5. 5 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  6. 6 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  7. 7 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  10. 10

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La previsión de lluvias también obliga a suspender la manifestación de la tarde del 9 d'Octubre

La previsión de lluvias también obliga a suspender la manifestación de la tarde del 9 d&#039;Octubre