Aplazada la XXI Entrada de Moros y Cristianos de Valencia por la lluvia El acto que tenía que celebrarse este 9 d'Octubre pasa al día 26 por motivos meteorológicos

José Molins Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

La previsión meteorológica para el 9 d'Octubre se está convirtiendo en protagonista, ya que la lluvia prevista está haciendo que ya se empiecen a cancelar actos. La Federación Valenciana de Moros y Cristianos (FeVaMiC) ha anunciado este miércoles que la XXI Entrada de Moros y Cristianos que se iba a desarrollar en Valencia se aplaza debido a motivos meteorológicos que afectan a la viabilidad y seguridad del desarrollo del evento.

La decisión ha sido adoptada por el Presidente de la Federación, D. José Rubio Rodríguez, tras realizar las pertinentes consultas con la Junta Directiva, las Capitanías y todas las comparsas federadas. Según ha manifestado la federación en un comunicado «esta medida responde a un ejercicio de prudencia, responsabilidad institucional y compromiso con la ciudadanía, ante unas previsiones que indican condiciones atmosféricas desfavorables para la fecha inicialmente programada», señalan.

La nueva fecha acordada para la celebración será el domingo 26 de octubre, manteniéndose el recorrido, estructura y protocolo previamente establecidos, en coordinación con el Ayuntamiento de Valencia y los cuerpos técnicos implicados.

Desde FeVaMiC agradecen «la comprensión de la ciudadanía, medios de comunicación y entidades colaboradoras», indican, y reafirman el compromiso de esta Federación «con la seguridad, el respeto institucional y la excelencia organizativa» de las celebraciones.