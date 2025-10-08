Este es el plan de la procesión con la Senyera si llueve: capucha nueva, escolta en coche y ofrenda floral a cubierto

La procesión del 9 d'Octubre de este año va a ser todo un reto. Por un lado, el Ayuntamiento de Valencia ha preparado un ... plan A, B, C y D por si se cumplen las predicciones meteorológicas y llueve y, por otro lado, faltará ver si será una procesión pacífica o con disturbios.

Este miércoles ya ha quedado expuesta en el Salón de Cristal la Real Senyera y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y los técnicos de Patrimonio y Museos, ya han adelantado algunas de las medidas que han preparado por si la lluvia hace acto de presencia.

Catalá ha ratificado que tienen preparados distintos planes por si al final la lluvia se convierte en protagonista. «Tenemos un plan A, B, C, D e iremos viendo. Hay precedentes de todo tipo, hay veces que empezaba el día lloviendo y luego salía el sol y cuando estaba la pandemia por Covid se hizo dentro del edificio Consistorial».

La alcladesa de Valencia, María José Catalá, el portavoz y concejal Borja Sanjuan, y concejales del Ayuntamiento. LP

Desde el Ayuntamiento han recordado además, que tal como ha corroborado uno de los dos cronistas oficiales de Valencia, Francisco Pérez Puche, la procesión se tuvo que suspender por lluvia en cuatro ocasiones: en 1953; 1962; 1966 y en 1969.

La alcaldesa, en todo caso, ha querido aclarar que el objetivo es «dar el máximo protagonismo al portador de la Senyera, que es Borja Sanjuan» y ha recordado que ella ha sido ya en «dos ocasiones portadora de la Senyera y han sido dos momentos muy importantes en mi vida».

Aunque el coche móvil de la Senyera nunca se ha llegado a emplear por la lluvia, siempre esta presente y, para esta ocasión, en que Aemet da a estas horas un 100% de probabilidad de lluvia, ya está más que listo.

Catalá ha detallado que en ese coche sólo irán los técnicos de Patrimonio y Museos que se encargan de custodiarla.

Además, como ha confirmado el jefe de sección de Museos y Monumentos del Ayuntamiento, Javier Martí, «aunque la Senyera ya tenía una protección, hemos hecho una nueva protección antilluvia que tiene dos partes. Por un lado, es una capa, para tapar la tela de la Senyera, y por otro lado, un capuchón, para cubrir la cima de la Senyera».

En todo caso, esta protección sólo se usaría cuando está debajo del balcón y cuango baja a la Catedral, por lo tanto no procesionaría con ella, porque en caso de lluvia, irá la Senyera en el coche, a cubierto.

En las pruebas que hicieron ayer los técnicos, comprobaron que el coche que llevará la Senyera cabe perfectamente en la entrada románica de la Catedral, no hay escalones ni impedimentos, y se bajaría para entrar en la Catedral sin problemas.

Para bajar la Senyera, el descenso lo haría la jefa de Patrimonio, Marta García, con dos funcionarios más y la recepción correspondería al jefe de Museos, Javier Martí y dos personas más.

Una vez llegada la procesión a la plaza de Alfonso el Magnánimo, si llueve a la hora de hacer la ofrenda de la corona de laurel y flores a la escultura de Jaume I, «la Senyera se quedaría dentro del coche, en un lateral que ya hemos estudiado, no bajaría».

También se ha recordado que sí había un protocolo escrito de cómo actuar en caso de lluvia, como ha explicado Javier Martí, pero «nunca se había tenido que practicar ante la posibilidad de lluvia y ayer hicimos todo el recorrido, se midieron los tiempos y se vio cómo maniobrar».

En la jornada de hoy el concejal portador de la Senyera, Borja Sanjuan, ha podido comprobar el peso de la Real Senyera y se ha mostrado feliz y orgulloso de llevrla. «Supone una responsabilidad y más en un año como este, cuando se va a cumplir un año de la tragedia del 29 de octubre. Es un 9 d'Octubre de memoria».

Sobre la lluvia, Sanjuan ha opinado que «sé que hay gente que está deseando que llueva y mucho, pero yo espero que no haga presencia la lluvia».

En primera fila

Como espectadores del traslado de la Real Senyera desde el museo histórico al Salón de Cristal estaban tres personas muy especiales para Borja Sanjuan: sus abuelos y su madre.

Borja Sanjuan, junto a sus abuelos y su madre. LP

Jesús Roca y Pepica Corella, los abuelos del concejal, estaban muy emocionados. Su madre, María Jesús Roca, se mostraba pletórica. «Sus abuelos son muy mayores, pero no han querido perderse este momento. Confío en la representación de mi hijo».

La madre ha explicado que el bisabuelo de Borja, Jesús Roca Pinach, «fue maestro republicano y lo fusilaron. Yo soy letrada de la Federación de Servicios Públcios y desde joven pertenezco a Juventudes Socialistas. Los primos de los abuelos de Borja han sido concejales de Buñol y estoy muy orgullosa de la trayectoria de mi hijo».

Los tres han posado con el protagonista del día y ha sido una imagen muy entrañable. Acto seguido, se ha inmortalizado el momento con los concejales que forman parte del gobierno municipal, y con los del PSPV y Compromís.

De inmediato se ha abierto la visita a la Senyera en el Salón de Cristal y el primero en pasar para verla ha sido Pedro Rubio. «Todos los años estoy trabajando y no puedo venir. Es la primera vez que lo he conseguido y estoy emocionado porque la Real Senyera es nuestra identidad».

Por el Salón de Cristal también han pasado extranjeros, que estaban de visita cultural, y se han encontrado con este acto y no han dudado en posar junto a la Senyera de 1928. «Es impresionante la Senyera. Me ha gustado ver este acto.Estamos en Valencia hasta el sábado y ya hemos visto la Catedral, la Ciudad de las Ciencias y Santa Catalina».

Brigitte y Muchael, turistas alemanes; Pedro Rubio (d) junto a Catalá y Germán y Paqui.

También de turismo estaban Brigitte y Michael, de Alemania. «Estaábamos en Benissa y nos parece muy interesante poder ver de cerca la Senyera».

Verónica y Damián, vecinos de Massamagrell, también han querido asistir. «Soy de Argentina pero llevo cuatro años viviendo aquí, pero es la primera vez que, por horario, puedo venir a ver la Senyera expuesta. Nos gusta empaparnos de las tradiciones y queremos vivir la fiesta».

Otra pareja, Sandra Herrera y Alfonso Escobar, también ha posado. 2Soy de Honduras pero vivo en Valencia desde 2019 y como mañana no podré ir a la procesión porque trabajo, he pensado que hoy era día de ver la Senyera«, indica Sandra.

Un valenciano, Enrique Luján, por su parte, detalla que viene todos los años a ver este acto en el Salón de Cristal. «Me gusta venir siempre y no faltaré a la procesión y a ver cómo desciende la Senyera». Eso sí opina que «es un día de todos los valencianos, de disfrute, y no es momento de hacer política en esa jornada».

Mirela, de Rumanía, no ha dudado en hacerse un selfie junto a la Real Senyera en su viaje a Valencia, antes de partir hacia Madrid, Toledo y Barcelona.

Y también muy felices estaban Germán y Paqui. «Nos hemos jubilado tras 42 años de trabajo, y ahora que tenemos tiempo podemos venir a ver la Senyera, que es nuestro símbolo de identidad. Estamos emocionados de venir a rendirle pleitesía».