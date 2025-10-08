Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Amparo Fabra hará los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte tras la renuncia de Fabuel
El portavoz de la Senyera, el concejal Borja Sanjuan, junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el gobierno municipal. LP

Este es el plan de la procesión con la Senyera si llueve: capucha nueva, escolta en coche y ofrenda floral a cubierto

El Salón de Cristal acoge ya la exposición de enseña para que pueda ser visitada por los ciudadanos

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:40

Comenta

La procesión del 9 d'Octubre de este año va a ser todo un reto. Por un lado, el Ayuntamiento de Valencia ha preparado un ... plan A, B, C y D por si se cumplen las predicciones meteorológicas y llueve y, por otro lado, faltará ver si será una procesión pacífica o con disturbios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  2. 2 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  3. 3 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  4. 4

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  5. 5 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  6. 6 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  7. 7

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  8. 8

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  9. 9 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  10. 10 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Este es el plan de la procesión con la Senyera si llueve: capucha nueva, escolta en coche y ofrenda floral a cubierto

Este es el plan de la procesión con la Senyera si llueve: capucha nueva, escolta en coche y ofrenda floral a cubierto