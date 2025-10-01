Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pintadas acusando de «chivato» a un delincuente por la caída del cártel del puerto de Valencia
Procesión cvica del año pasado. I. Arlandis

Programación completa del 9 d'Octubre de 2025 en Valencia: de un mercado medieval a un castillo y una mascletà

El día grande de la Comunitat Valenciana se celebrará con actos a lo largo de toda la semana

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:29

Valencia se prepara para celebrar el 9 d'Octubre por todo lo alto. Los eventos comienzan varios días antes. Con ellos, la capital del Turia se convertirá en un escenario lleno de historia, pólvora y música.

Viernes 4 de octubre

Inauguración del Mercado Medieval: desde las 11.00 horas en el Jardín del Turia (entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores). Durante toda la semana se podrá disfrutar de oficios tradicionales, gastronomía y espectáculos de época.

Entrada infantil de Moros y Cristianos: a las 17.00 horas. Recorrido desde la Plaza del Tossal - Calle Caballeros . Calle Serranos - Plaza de los Fueros, con las embajadas de la conquista a las 20.00 horas en la misma plaza.

Gran Encuentro de Gigantes y Cabezudos: pasacalle con más de 200 figuras por el centro histórico. Inicio a las 18.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 5 de octubre

Homenaje al Himno de la Comunitat Valenciana: 11.30 horas en la Plaza de la Virgen, con autoridades y música en directo.

Alardo de arcabucería de Moros y Cristianos: a las 12.00 horas. Recorrido desde la Plaza de la Reina - Calle San Vicente - Plaza del Ayuntamiento, llenando de pólvora y tradición el centro.

Dansà en Parc Central: a las 18.00 horas en el Estany de la Panderola.

Concierto de la Banda Municipal de Valencia: 19.00 horas en el Palau de les Arts, entrada libre hasta completar aforo.

Martes 8 de octubre

Exhibición de la Senyera: de 10.00 horas a 14.00 horas y de 15.30 horas a 21.00 horas en el Salón de Cristal del Ayuntamiento.

Cant a la Senyera: interpretado por la Coral Polifónica Valentina, con pases a las 19.00 horas, 19.30 horas y 20.00 horas.

Festival de folclore y dansà popular: a las 19.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Castillo de fuegos artificiales: a las 23.59 horas desde el Puente de Monteolivete, iluminando el cielo de Valencia como preludio del gran día.

Entre las 21.30 horas y las 23.30 horas, cada 15 minutos, habrá proyecciones de videomapping en la Torre Vella del Palau de la Generalitat.

Miércoles 9 de octubre

12.00 horas: En la Iglesia de San Valero, en Ruzafa: misa y homenaje a Jaume I y Zayán. Organiza Agrupació de Falles de Russafa.

12.00 horas: Procesión Cívica y Ofrenda a Jaume I. Recorrido: Ayuntamiento, San Vicente, Plaza de la Reina (Te Deum en la Catedral), Barchilla, Reina, Paz, Alfonso el Magnánimo. Regreso por Pintor Sorolla y Barcas hasta la Plaza del Ayuntamiento para el traslado de la Senyera al Salón de la Vila.

Al finalizar, mascletà a cargo de Pirotecnia Tamarit (esta mascletà no tiene horario fijo, se calcula que será sobre las 13.30 horas, depende de cuando acabe la procesión).

16.30 horas: Bajada de Gloria de la Entrada de Moros y Cristianos desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Glorieta.

17.00 horas: Entrada de Moros y Cristianos de FeVaMiC. Recorrido: Glorieta, Paz, Poeta Querol, Barcas, Plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo.

19.00 horas: Palau de les Arts: Concierto de la Orquesta de Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  6. 6 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  7. 7

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  8. 8

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  9. 9 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  10. 10

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Programación completa del 9 d'Octubre de 2025 en Valencia: de un mercado medieval a un castillo y una mascletà

Programación completa del 9 d&#039;Octubre de 2025 en Valencia: de un mercado medieval a un castillo y una mascletà