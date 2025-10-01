Programación completa del 9 d'Octubre de 2025 en Valencia: de un mercado medieval a un castillo y una mascletà El día grande de la Comunitat Valenciana se celebrará con actos a lo largo de toda la semana

María Gardó Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:29

Valencia se prepara para celebrar el 9 d'Octubre por todo lo alto. Los eventos comienzan varios días antes. Con ellos, la capital del Turia se convertirá en un escenario lleno de historia, pólvora y música.

Viernes 4 de octubre

Inauguración del Mercado Medieval: desde las 11.00 horas en el Jardín del Turia (entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores). Durante toda la semana se podrá disfrutar de oficios tradicionales, gastronomía y espectáculos de época.

Entrada infantil de Moros y Cristianos: a las 17.00 horas. Recorrido desde la Plaza del Tossal - Calle Caballeros . Calle Serranos - Plaza de los Fueros, con las embajadas de la conquista a las 20.00 horas en la misma plaza.

Gran Encuentro de Gigantes y Cabezudos: pasacalle con más de 200 figuras por el centro histórico. Inicio a las 18.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 5 de octubre

Homenaje al Himno de la Comunitat Valenciana: 11.30 horas en la Plaza de la Virgen, con autoridades y música en directo.

Alardo de arcabucería de Moros y Cristianos: a las 12.00 horas. Recorrido desde la Plaza de la Reina - Calle San Vicente - Plaza del Ayuntamiento, llenando de pólvora y tradición el centro.

Dansà en Parc Central: a las 18.00 horas en el Estany de la Panderola.

Concierto de la Banda Municipal de Valencia: 19.00 horas en el Palau de les Arts, entrada libre hasta completar aforo.

Martes 8 de octubre

Exhibición de la Senyera: de 10.00 horas a 14.00 horas y de 15.30 horas a 21.00 horas en el Salón de Cristal del Ayuntamiento.

Cant a la Senyera: interpretado por la Coral Polifónica Valentina, con pases a las 19.00 horas, 19.30 horas y 20.00 horas.

Festival de folclore y dansà popular: a las 19.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Castillo de fuegos artificiales: a las 23.59 horas desde el Puente de Monteolivete, iluminando el cielo de Valencia como preludio del gran día.

Entre las 21.30 horas y las 23.30 horas, cada 15 minutos, habrá proyecciones de videomapping en la Torre Vella del Palau de la Generalitat.

Miércoles 9 de octubre

12.00 horas: En la Iglesia de San Valero, en Ruzafa: misa y homenaje a Jaume I y Zayán. Organiza Agrupació de Falles de Russafa.

12.00 horas: Procesión Cívica y Ofrenda a Jaume I. Recorrido: Ayuntamiento, San Vicente, Plaza de la Reina (Te Deum en la Catedral), Barchilla, Reina, Paz, Alfonso el Magnánimo. Regreso por Pintor Sorolla y Barcas hasta la Plaza del Ayuntamiento para el traslado de la Senyera al Salón de la Vila.

Al finalizar, mascletà a cargo de Pirotecnia Tamarit (esta mascletà no tiene horario fijo, se calcula que será sobre las 13.30 horas, depende de cuando acabe la procesión).

16.30 horas: Bajada de Gloria de la Entrada de Moros y Cristianos desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Glorieta.

17.00 horas: Entrada de Moros y Cristianos de FeVaMiC. Recorrido: Glorieta, Paz, Poeta Querol, Barcas, Plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo.

19.00 horas: Palau de les Arts: Concierto de la Orquesta de Valencia.