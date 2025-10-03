Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la V-30 a la altura de Xirivella provoca retenciones sentido puerto
Mercado Medieval en Valencia, durante una edición anterior. I. Arlandis

Llega a Valencia el Gran Mercado Medieval por el 9 d'Octubre: fechas y ubicación

A lo largo de decenas de paradas, artesanos mostrarán en directo cómo trabajan la cerámica, el cuero, la madera, el metal o la orfebrería

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:13

Comenta

Valencia se engalana para la celebración del 9 d'Octubre. Este fin de semana la ciudad ya ofrece actividades para festejar el día grande de la Comunitat. Una de las que tiene todos los años una gran acogida es el gran Mercado Medieval que repite ubicación y se podrá visitar en el Jardín del Turia de Valencia (en el tramo comprendido entre el puente de las Flores y el de la Exposició).

A lo largo de decenas de paradas, artesanos mostrarán en directo cómo trabajan la cerámica, el cuero, la madera, el metal o la orfebrería. Además, habrá animación callejera con músicos, juglares, danzas, representaciones teatrales, espectáculos de fuego, pasacalles y recreaciones históricas.

Para los más pequeños, se organizan talleres para fabricar coronas, pintar máscaras o participar en juegos de inspiración medieval, además de pequeñas atracciones de madera.

El Mercado Medieval se inaugura este viernes 4 y abrirá hasta el 12 de octubre de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  3. 3 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  6. 6

    Disney busca trabajadores en Valencia
  7. 7

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  8. 8

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  9. 9 Un incendio en una fábrica sin actividad de Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Llega a Valencia el Gran Mercado Medieval por el 9 d'Octubre: fechas y ubicación

Llega a Valencia el Gran Mercado Medieval por el 9 d&#039;Octubre: fechas y ubicación