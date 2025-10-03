Llega a Valencia el Gran Mercado Medieval por el 9 d'Octubre: fechas y ubicación A lo largo de decenas de paradas, artesanos mostrarán en directo cómo trabajan la cerámica, el cuero, la madera, el metal o la orfebrería

María Gardó Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 11:13

Valencia se engalana para la celebración del 9 d'Octubre. Este fin de semana la ciudad ya ofrece actividades para festejar el día grande de la Comunitat. Una de las que tiene todos los años una gran acogida es el gran Mercado Medieval que repite ubicación y se podrá visitar en el Jardín del Turia de Valencia (en el tramo comprendido entre el puente de las Flores y el de la Exposició).

A lo largo de decenas de paradas, artesanos mostrarán en directo cómo trabajan la cerámica, el cuero, la madera, el metal o la orfebrería. Además, habrá animación callejera con músicos, juglares, danzas, representaciones teatrales, espectáculos de fuego, pasacalles y recreaciones históricas.

Para los más pequeños, se organizan talleres para fabricar coronas, pintar máscaras o participar en juegos de inspiración medieval, además de pequeñas atracciones de madera.

El Mercado Medieval se inaugura este viernes 4 y abrirá hasta el 12 de octubre de 2025.