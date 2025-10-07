Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja La Agencia Estatal de Meteorología alerta de precipitaciones intensas en algunas comarcas

«Se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables en el litoral central y norte de Alicante». Esta la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología para el 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, un día en el que se ha activado el aviso naranja por lluvias de 40 mm por hora y de hasta 100 l/m2 en 12 horas.

Las alertas meteorológicas comienzan el miércoles 8 con un aviso amarillo por lluvias intensas de hasta 30 mm/hora en buena parte de la Comunitat y se prolongan con el aviso naranja desde la medianoche hasta las 17 horas del 9 de octubre en el litoral norte y sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, con posibilidad de tormentas. Una vez finalice el aviso, la previsión de lluvias se mantiene, aunque sin tanta intensidad, durante varios días más, al menos hasta el fin de semana, según Aemet.

Actos previstos

El 8 de octubre se celebra un espectáculo de drones por la noche y se dispara un castillo de fuegos artificiales a medianoche, justo en el momento en el que se activa el aviso naranja. El 9 d'Octubre se celebran en Valencia numerosos actos en conmemoración de la entrada de Jaume I en Valencia tras reconquistar la ciudad, como la Procesión Cívica, que arranca a las 12 horas, o la mascletà posterior. Por la tarde está prevista la Entrada de Moros y Cristianos, que recorre el centro de la ciudad, y hay convocadas varias manifestaciones.

La probabilidad de lluvias el 9 de octubre es del 100%, detalla Aemet, en localidades como Valencia ciudad, Alicante, Castellón de la Plana, Dénia, Alcoy, Gandia y decenas de municipios de la Comunitat, como Xàtiva o Cullera, donde se esperan fuerte precipitaciones durante las primeras horas.

Además habrá un descenso en las temperaturas máximas, localmente notable en el interior de Valencia y norte de Alicante.

Para el viernes 10 se esperan «chubascos localmente fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables en el litoral central y norte de Alicante», mientras que el sábado 11 y el domingo 12 el modelo matemático pronostica más lluvias, aunque de menor intensidad.

Esta situación se produce por la presencia de una vaguada, es decir, una especie de lengua de aire frío en las capas altas de la troposfera, combinada con vientos húmedos en superficie, lo que provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica, explica Aemet.