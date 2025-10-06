Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo Las precipitaciones se prolongarán desde el miércoles al fin de semana en las tres provincias de la Comunitat

Nacho Ortega Valencia Lunes, 6 de octubre 2025, 17:08 | Actualizado 17:47h.

El 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, llega pasado por agua en Valencia, Alicante y Castellón. Y los días anteriores y posteriores también. «Una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y la llegada de vientos húmedos de procedencia marítima podrán dar lugar a una situación de lluvias en el área mediterránea, que podrían ser intensas», explica Aemet, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar un triple aviso por tormentas, viento y granizo.

El aviso amarillo está activo en diferente zonas y con diferente duración y motivo. Así, desde las 14 horas del miércoles 8 de octubre hasta la medianoche hay riesgo de lluvias de hasta 20 l/m2 en una hora en el interior sur de Castellón y el interior norte y sur de Valencia, con riesgo de granizo y fuertes rachas de viento.

Previsión para el miércoles 8

El miércoles, detalla Aemet, puede haber «probables chubascos acompañados de tormenta por la tarde, más probables en el interior de Castellón, norte de Alicante y provincia de Valencia». Un preludio de lo que llegará en los próximos días.

Previsión para el jueves 9: la lengua de aire frío

El jueves se producirá el cambio de tiempo «más importante». La combinación de una vaguada, es decir, una especie de lengua de aire frío en las capas altas de la troposfera, así como la presencia de vientos húmedos en superficie, provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica y, «aunque todavía hay mucha incertidumbre», dice Aemet, «podrían producirse precipitaciones fuertes o localmente muy fuertes en esas zonas, con acumulados de lluvia significativos».

Así, para el 9 d'Octubre «se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables en el litoral central y norte de Alicante». Las temperaturas máximas irán en descenso, localmente notable en el interior de Valencia y norte de Alicante.

La lluvia también será intensa en todo el litoral de Valencia, tanto norte como sur, con probabilidad de lluvias de hasta 30 l/m2 por hora, con un aviso amarillo que se extiende desde las 14 horas del día 8 y que se prolonga durante todo el jueves 9 de octubre, según Aemet.

Se prevé para el día 9 que las lluvias más intensas caigan sobre todo en zonas costeras o próximas al litoral y no tanto en zonas del interior. Este episodio comenzaría el jueves, podría continuar el viernes y en menor medida el sábado, explica Aemet, que no descarta que el domingo sigan produciéndose precipitaciones en áreas del norte e interior de Alicante y en zonas de Valencia, tanto en el interior como en el litoral.

Previsión para el viernes 10

Para el viernes «se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables en el litoral central y norte de Alicante». Y la previsión es que la lluvia se mantenga, sin avisos y con menor intensidad, en muchas zonas de la Comunitat durante el fin de semana, según las previsiones iniciales de Aemet.

Además, las temperaturas estos días bajarán en todo el país, con un ambiente y temperaturas que serán, en general, las propias de comienzos de octubre.