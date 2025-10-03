Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Morant echa más leña al fuego: cree una «provocación» que Mazón vaya a la procesión cívica

La ministra y líder del PSPV convierte en un problema la participación del jefe del Consell en el desfile de autoridades el 9 d'Octubre: «Está pervirtiendo lo que significa ser valenciano y president de la Generalitat»

Burguera

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:28

Comenta

Más leña al fuego del 9 d'Octubre. A pesar de los mensajes que desde el PSPV se mandaron ayer negando la mayor, que los ... socialistas tratan de calentar política y socialmente el Día de la Comunitat, después del número dos (el secretario de Organización, Vicent Mascarell), llega la númer uno a poner su litro de gasolina a la hoguera. La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha tildado este viernes de «provocación» la participación del president Carlos Mazón en la procesión cívica del 9 d'Octubre y ha señalado que su presencia «puede provocar que una procesión que debe ser cívica este año tenga la presencia de una representación que no se adecué a la verdadera cultura de la ciudadanía valenciana». La procesión, que durante muchos años fue recorrida (más bien, corrida) a paso ligero por el Consell del Botánico ante el vocerío de muchos asistentes al desfile, se convierte ahora en una exquisita expresión de la filosofía política Occidental.

