Morant echa más leña al fuego: cree una «provocación» que Mazón vaya a la procesión cívica

Más leña al fuego del 9 d'Octubre. A pesar de los mensajes que desde el PSPV se mandaron ayer negando la mayor, que los ... socialistas tratan de calentar política y socialmente el Día de la Comunitat, después del número dos (el secretario de Organización, Vicent Mascarell), llega la númer uno a poner su litro de gasolina a la hoguera. La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha tildado este viernes de «provocación» la participación del president Carlos Mazón en la procesión cívica del 9 d'Octubre y ha señalado que su presencia «puede provocar que una procesión que debe ser cívica este año tenga la presencia de una representación que no se adecué a la verdadera cultura de la ciudadanía valenciana». La procesión, que durante muchos años fue recorrida (más bien, corrida) a paso ligero por el Consell del Botánico ante el vocerío de muchos asistentes al desfile, se convierte ahora en una exquisita expresión de la filosofía política Occidental.

Así se ha pronunciado este viernes Morant en declaraciones a los medios de comunicación en Gandia durante las que ha lamentado que el PP y Carlos Mazón «estén intentando pervertir lo que es ser valenciano y ser president de la Generalitat».

La líder de los socialistas valencianos ha defendido que «una persona que no puede pisar la calle ni mirar a los ojos a sus vecinos y vecinas porque le recuerdan todo lo que ha hecho mal y que no quieren que siga como president no puede hacer política de verdad» y ha recordado que Mazón «lleva desde el 29 de octubre del año pasado sin pisar la calle, mientras que los y las socialistas estamos en todos los pueblos y ciudades junto a los vecinos y vecinas».

Morant ha recalcado que Mazón «no merece seguir siendo president, no merece estar sentado en la silla como president de la Generalitat Valenciana» y ha reclamado que la procesión de la próxima semana «sea cívica».

Mascarell ya transitó el jueves ese mismo camino de intentar deslegitimar la presencia de Mazón en un acto al que siempre ha acudido el president de la Generalitat, aunque desde los laterales haya escuchado airadas protestas. En esa escalada, el número dos de Morant acabó encarándose en las redes sociales con la diputada del PP en Les Corts Mar Galcerán, a la que acabó teniendo que pedir disculpas Mascarell porque la acusó de tener la «mente sucia» sin saber, según afirma, que tiene Síndrome de Down.

Ahora es Morant la que contribuye a señalar la presencia de Mazón en un problema. Fuentes del PP admiten preocupación por la seguridad del president, si bien desde Presidencia se asegura desde hace semanas que los actos del 9 d'Octubre se desarrollarían con una normalidad que, según Morant, es una «provocación».