El PSPV calienta el 9 d'Octubre y acusa a Mazón de «ensuciar» la procesión cívica con su presencia

El número dos del PSPV, Vicent Mascarell, ha puesto ya en marcha el calentador del 9 d'Octubre y ha puesto el foco en un ... acto ya de por sí tradicionalmente agitado: la procesión cívica. El desfile de autoridades por las calles de Valencia no está exento en ocasiones de la presencia de grupos de alborotadores. Todos los altos cargos de todo signo lo han sufrido.

Mascarell ya apunta a esa procesión. Al Consell ya se le ha preguntado por ese evento, entre otros. Su portavoz, Susana Camarero, ha asegurado que se celebrará con normalidad. El propio president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que todo será normal, incluyendo la procesión. Sin embargo, al número dos de Morant no le parece bien.

En redes sociales, Mascarell ha indicado: «Difícilmente puede ser cívida una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia. Mazón dimisión».

La participación del presidente de la Generalitat en la procesión cívica es una tradición que siempre se ha cumplido, incluso en momentos políticamente muy convulsos. Mascarell es el «brazo armado» de Morant para asuntos políticamente bélicos. El número dos de la ministra en el PSPV ha acusado a los medios de comunicación de generar odio cuando un acto vandálico destrozó la fachada del partido en Valencia, así como en el caso del currículum de José María Ángel, el excomisionado especial para la dana. A una semana del 9 d'Octubre, calienta motores.