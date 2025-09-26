La Entrada Mora y Cristiana del 9 d'Octubre contará con festeros de poblaciones afectadas por la dana La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha ejercido de pregonera de la XXI edición de la fiesta en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia

El Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia ha sido este jueves escenario del arranque oficial de la XXI edición de las Fiestas de Moros y Cristianos de la ciudad, organizadas por la Federación Valenciana de Moros y Cristianos (FeVaMiC) con motivo del 9 d'Octubre.

El acto ha contado con la presentación del cartel anunciador, obra del artista José Luis Aguilar, así como del llibre fester, elaborado por Juan Carlos Gisbert.

La concejala de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Valencia, Mónica Gil, ha ejercido de pregonera con un emotivo discurso en el que ha destacado que esta celebración «no sólo refleja la esencia de nuestra historia y cultura, sino que constituye la manifestación más genuina de lo que somos como pueblo: un pueblo que respeta sus raíces, que mira hacia el futuro con esperanza, pero que nunca olvida su pasado».

Gil ha puesto en valor el papel de estas fiestas dentro del calendario cultural de la ciudad y ha recordado que la fiesta «que vamos a vivir es nuestra, es de todos, y su significado va más allá de los actos que veremos, más allá de los colores, la pólvora o la música. Es el reflejo de nuestro legado, de nuestras tradiciones y de la comunión entre todos los que formamos parte de esta gran familia festera».

Durante su pregón, la concejala también ha destacado algunas de las principales novedades de esta edición, como la recuperación de la Entrada Infantil tras cinco años de ausencia, y ha resaltado la importancia de la Embajada en las Torres de Serranos y de la Gran Entrada de Moros y Cristianos, que este año tendrá un carácter especialmente solidario al contar con la participación de representantes festeros de las localidades afectadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024.

El acto ha concluido con la intervención del presidente de FeVaMiC, José Rubio, quien ha agradecido al Ayuntamiento de Valencia y a la concejalía de Fiestas y Tradiciones su impulso y apoyo a esta celebración tan arraigada en la ciudad: «Gracias al trabajo conjunto y al compromiso de todos, nuestras fiestas siguen creciendo y manteniéndose vivas como símbolo de identidad, de cultura y de tradición».