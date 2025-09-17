Estos son los candidatos a Hijos Predilectos y Adoptivos de Valencia

Valencia ya se prepara para vivir las celebraciones vinculadas con el 9 d'Octubre y el Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia acogerá, como es tradicional ... el acto de entrega de los Honores y Distinciones de la ciudad.

El gobierno de Catalá ya tiene preparado el listado con la propuesta de Hijos Predilectos y Adoptivos, pero las candidaturas tendrán primero que recibir la aprobación en la comisión de Cultura que se celebrará el martes 23 de septiembre y luego se tendrá que ratificar en el pleno municipal de final de mes (día 29), ya que no hay que olvidar que, por ejemplo, el pasado año se votaron todos los candidatos por unanimidad, salvo Marc Granell y la Coordinadora Feminista de Valencia, que recibieron los votos en contra de Vox.

En el apartado de hijos predilectos se incluyen cinco nombres, dos mujeres y tres hombres. Entre las propuestas figura Pilar Roig, catedrática de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politècnica de Valencia, académica de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Santo Carles que ha dirigido la resturación de la cúpula de la Basílica y de las iglesias de San Nicolás y Los Santos Juanes.

También está María Consuelo Reyna, periodista y directora de LAS PROVINCIAS entre los años 1992 y 1999.

En el listado de Hijos Predilectos también figuran Luis Miralles, presidente de Casa Caridad, valenciano vinculado a este servicio a los más necesitados desde hace más de 20 años; Antonio Bellido, presidente de la Junta de Clavarios de Sant Bult de Valencia, una de las fiestas más antiguas de la ciudad. Y, a título póstumo, se propone conceder este reconocimiento a Joaquín Prat, locutor de radio y presentador de televisión.

Adoptivos

En el apartado de Hijos Adoptivos se contemplan seis candidatos, cinco hombres y una mujer. Cinco de los seis reconocimientos se pretenden conceder a título poóstumo. Se trata de Teresa Navarro, que fue defensora de las personas con discapacidad fallecida en diciembre de 2024; Claudio Gómez Perretta, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y uno de los artífices, junto al arquitecto Fernando Martínez García-Ordóñez y el ingeniero de caminos Salvador Aznar Calabuig, del Plan Sur que permitió desviar el río Turia tras la riada de 1957.

También se propone para Hijo Adoptivo al maestro José Serrano, autor de famosas zarzuelas como 'La reina mora', 'La canción del olvido', 'La dolorosa' y 'Los claveles', compositor del Himno de la Exposición Regional Valenciana de 1909, que adoptó oficialmente como Himno de la Comunidad Valenciana.

A propuesta de Compromís, se incluye en el listado de candidatos a Hijos Adoptivos figura Vicente Torres, veterano activista de la ciudad de Valencia, autor de numerosos planes de movilidad en municipios valencianos y miembro de plataformas como «Tren sí, AVE no» que desde principios de siglo peleó para conseguir un transporte de Cercanías y del ferrocarril eficiente y que después se convirtió en la Plataforma pel ferrocarril y también aportó sus conocimientos a la Comissió Ciutat-Port.

A propuesta del PSPV se incluye entre los candidatos a Max Aub, valenciano de adopción que fue escritor, periodista, guionista de cine, traductor y adaptador.

Por último, en este apartado se propone a Javier Molins, director de arte del Centro de Arte del Centro de Arte Hortensia Herrero, doctor en Bellas Artes por la Universidad Politècnica de Valencia y licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

En el apartado de Medalla de Plata, el gobierno municipal propone concederlo al Capítulo de l'Almoina de SAnt Jordi de Cavallers del Certenar de la Ploma y la Medalla de Oro al Colegio Oficial de Enfermenería de Valencia.