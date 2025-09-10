Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos atracadores disfrazados de basureros roban 120.000 euros en un banco en Valencia
Reial Senyera, en el Ayuntamiento de Valencia. Ayto. Valencia

Valencia estrenará una nueva réplica de la Reial Senyera en la procesión cívica de 2027

El presupuesto base de licitación para crear la bandera, el asta y el tahalí asciende a 185.000 euros

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:15

El Ayuntamiento de Valencia licitará este otoño la elaboración de una nueva réplica de la Reial Senyera. El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico tiene ... ya redactados los pliegos técnicos, que enviará en breve al Servicio de Contratación con vistas a la licitación del proyecto en los próximos meses, por gestión anticipada. La idea es tener la réplica hecha a finales de 2026, para poder desfilar con ella en la procesión cívica del 9 d'Octubre de 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  3. 3 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  4. 4 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  5. 5 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  6. 6

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  9. 9

    LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff
  10. 10

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia estrenará una nueva réplica de la Reial Senyera en la procesión cívica de 2027

Valencia estrenará una nueva réplica de la Reial Senyera en la procesión cívica de 2027