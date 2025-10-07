Horario y recorrido de la entrada de Moros y Cristianos del 9 d'Octubre en Valencia
La tarde del jueves será también un gran homenaje a las tradiciones
Valencia
Martes, 7 de octubre 2025, 21:43
La tarde del 9 d'Octubre será también un gran homenaje a las tradiciones con la celebración de la XXI Entrada de Moros y Cristianos Ciudad de Valencia, que recorrerá las calles del centro desde la Glorieta hasta Marqués de Sotelo a partir de las 17.00 horas, precedida por la Bajada de Gloria a las 16:30 horas.
El desfile recorrerá la plaza de Tetuán y las calles Paz, Poeta Querol y Barcas hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo. Previamente, a las 16.00 horas, se celebrará la Bajada de Gloria, donde las escuadras recorrerán el mismo itinerario pero en sentido contrario.
Este año, además, la entrada contará con la participación especial de comparsas de poblaciones afectadas por la dana del pasado octubre de 2024 -entre ellas Masanassa, Manises, Riba-roja, Sedaví, Benetússer, Quart de Poblet, Chera, Paiporta, Catarroja y Aldaia-, en un gesto de solidaridad y unión.