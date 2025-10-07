Horario y recorrido de la entrada de Moros y Cristianos del 9 d'Octubre en Valencia La tarde del jueves será también un gran homenaje a las tradiciones

La tarde del 9 d'Octubre será también un gran homenaje a las tradiciones con la celebración de la XXI Entrada de Moros y Cristianos Ciudad de Valencia, que recorrerá las calles del centro desde la Glorieta hasta Marqués de Sotelo a partir de las 17.00 horas, precedida por la Bajada de Gloria a las 16:30 horas.

El desfile recorrerá la plaza de Tetuán y las calles Paz, Poeta Querol y Barcas hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo. Previamente, a las 16.00 horas, se celebrará la Bajada de Gloria, donde las escuadras recorrerán el mismo itinerario pero en sentido contrario.

Ampliar Recorrido de la Entrada de Moros y Cristianos.

Este año, además, la entrada contará con la participación especial de comparsas de poblaciones afectadas por la dana del pasado octubre de 2024 -entre ellas Masanassa, Manises, Riba-roja, Sedaví, Benetússer, Quart de Poblet, Chera, Paiporta, Catarroja y Aldaia-, en un gesto de solidaridad y unión.