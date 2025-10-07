Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE premia con 500.000 euros a un jugador este martes
Moros y cristianos en la plaza del Ayuntamiento. Adolfo Benetó

Horario y recorrido de la entrada de Moros y Cristianos del 9 d'Octubre en Valencia

La tarde del jueves será también un gran homenaje a las tradiciones

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 21:43

Comenta

La tarde del 9 d'Octubre será también un gran homenaje a las tradiciones con la celebración de la XXI Entrada de Moros y Cristianos Ciudad de Valencia, que recorrerá las calles del centro desde la Glorieta hasta Marqués de Sotelo a partir de las 17.00 horas, precedida por la Bajada de Gloria a las 16:30 horas.

El desfile recorrerá la plaza de Tetuán y las calles Paz, Poeta Querol y Barcas hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo. Previamente, a las 16.00 horas, se celebrará la Bajada de Gloria, donde las escuadras recorrerán el mismo itinerario pero en sentido contrario.

Recorrido de la Entrada de Moros y Cristianos.

Este año, además, la entrada contará con la participación especial de comparsas de poblaciones afectadas por la dana del pasado octubre de 2024 -entre ellas Masanassa, Manises, Riba-roja, Sedaví, Benetússer, Quart de Poblet, Chera, Paiporta, Catarroja y Aldaia-, en un gesto de solidaridad y unión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  3. 3 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  4. 4

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  5. 5 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  6. 6 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  7. 7 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  8. 8

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  9. 9 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  10. 10 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Horario y recorrido de la entrada de Moros y Cristianos del 9 d'Octubre en Valencia

Horario y recorrido de la entrada de Moros y Cristianos del 9 d&#039;Octubre en Valencia