Los actos del 9 d'Octubre pasados por agua: la procesión cívica, la mascletà, los conciertos de bandas o la ofrenda floral La alerta amarilla se inicia a las 20 horas del jueves y amenaza con deslucir también los actos previos al día de la Comunitat | El Ayuntamiento ya tiene listo el 'Senyera-móvil' por si la precipitación es intensa

Joaquín Batista Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 14:42

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da un 100% de probabilidad de lluvia en Valencia ciudad durante el próximo jueves, lo que seguro condicionará el Día de la Comunitat, pues el 9 d'Octubre se celebra básicamente en la calle. Aunque con una alerta amarilla, la fijada a partir de las últimas horas del miércoles y que se extenderá todo el jueves, es harto improbable que se llegue a decidir alguna suspensión -otra cosa es la naranja, de la que la capital se libra de momento- es seguro que la jornada será desapacible. De esas de paraguas en mano para protegerse de los más que probables chubascos, que pueden ser persistentes: hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, que es llover bastante (60 es el umbral de la torrencialidad).

Para hacerse una idea, el Ayuntamiento de Valencia mira desde hace días el cielo. Y este martes ha anunciado que está listo el 'Senyera-móvil' por si es preciso utilizarlo. Durante las últimas horas se ha inspeccionado el recorrido para verificar que el habitáculo no choca con algún saliente o rama de árbol, y se han realizado las necesarias inspecciones técnicas. Otra alternativa, siempre que la precipitación no sea especialmente intensa, pasa por utilizar alguna cobertura plástica sobre la bandera. Lo que es seguro es que se extremarán las precauciones teniendo en cuenta el delicado estado en que se encuentra la enseña, hasta el punto de que se ha licitado la confección de una réplica de la Real Senyera, con la previsión de poder emplearla de cara al 9 d'Octubre de 2027.

Las precipitaciones harán acto de presencia durante la madrugada del miércoles al jueves y se prolongarán durante todo el día. Dicho de otra forma, afectarán a la bajada de la Real Senyera y a todo el recorrido de la procesión cívica, que debe arrancar a las 12 horas en la plaza del Ayuntamiento. Tras el Te Deum en la Catedral el itinerario se retomará hasta llegar a la plaza de Alfonso el Magnánimo, en la que se desarrollará otro de los actos oficiales: la ofrenda floral ante la estatua del rey Jaume I. La procesión se retomará por la calle Pintor Sorolla hasta desembocar, de nuevo, en la plaza del Ayuntamiento, donde la Real Senyera será izada.

La lluvia también amenaza con deslucir la mascletà a cargo de la pirotecnia Tamarit, prevista a partir de las 13.30 horas del jueves. Incluso si es persistente el disparo podría llegar a cancelarse, como sucedió durante las pasadas Fallas. Lo mismo podría pasar con el castillo previsto para la medianoche del miércoles, desde el puente de Monteolivete, o con una de las novedades de esta edición, como es el espectáculo de drones. Se prevé para las 23 horas de mañana, y Aemet estima que el riesgo de lluvia durante el último tramo de esa jornada llegará al 90%. No se puede olvidar que la alerta amarilla se inicia, para las zonas del litoral de la provincia de Valencia, a las 20 horas del miércoles. Por este motivo, también puede afectar a la muestra de bailes, y canciones valencianas impulsada por la Federación de Folklore de la Comunitat, prevista en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 19.30 horas, y a la dansà popular (nueve de la noche, en la misma ubicación).

Volviendo al jueves, el programa de actos oficiales del Ayuntamiento también cubre la tarde con la XXI Entrada de Moros y Cristianos, que estará precedida por la Bajada de Gloria. Además, a las 18 horas se inicia, desde la plaza San Agustín, la manifestación impulsada por las organizaciones nacionalistas y soberanistas englobadas en la Comissió 9 d'Octubre. De nuevo será una marcha salpicada de paraguas.

También hay que tener en cuenta la programación de la Generalitat. Si bien no habrá afectación a la entrega de las distinciones en el Palau, no se puede olvidar que para la mañana del día 9 hay conciertos de bandas de música en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (12 horas). Por último, otra actividad que puede ver condicionada su asistencia es el mercado medieval instalado entre los puentes de las Flores y de la Exposición, que funciona desde el día 4 y que se mantendrá hasta el domingo (desde las 10.30 horas hasta las doce de la noche).