El nuevo cartel con el cambio de ubicación de las actividades dirigidas al publico infantil. LP

Dénia cambia de ubicación y pospone actividades del 9 d'Octubre por el tiempo

El acto conmemorativo se traslada al Centro Social ante la previsión de lluvias y el cuentacuentos a Juventud, mientras la pilota se deja para el día 25

R. González

Dénia

Martes, 7 de octubre 2025, 13:59

Comenta

La previsión meteorológica para los próximos días ha provocado variaciones en la semana de actividad que había programado Dénia con motivo de la celebración del 9 d'Octubre. Ante la posibilidad de que llueva, el consistorio ha optado por cambiar de ubicación algunas de las propuestas e incluso ha pospuesto un par de semanas la pilota valenciana.

La primera actividad que se verá afectada es el concierto de Julieta previsto mañana miércoles en la Glorieta del País Valencià. Esta propuesta se adelanta media hora, de manera que Fiona ónix DJ Set dará comienzo a las 22 horas y después será el turno de Julieta.

El Día de los Valencianos ya no se celebrará en la plaza María Hervás, sino que se trasladará a cubierto y se realizará en el Auditorio del Centro Social. El inicio se mantiene a las 10.45 horas. También incluirá las actuaciones de la Agrupació Artística Musical de Dénia y Canya Badà.

Para el 10 de octubre estaban programados juegos infantiles de madera a partir de las 17 horas y el cuentacuentos 'Joana vol ser cavallera' a las 18 horas. Ambas actividades debían hacerse en la plaza María Hervás. Sin embargo, el consistorio ha preferido trasladarlas a la sala polivalente del edificio de Juventud, en el mismo horario.

Por último, el 11 de octubre era el Día de la Pilota, organizado con la colaboración de la Escuela Municipal de Pilota Valenciana y el Club Pilota Valenciana Dénia. Ante la imposibilidad de celebrar las partidas a cubierto, han optado por fijar una nueva fecha. Esta propuesta tendrá lugar el 25 de octubre.

