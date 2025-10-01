Dénia programa una semana de actividades para celebrar el 9 d'Octubre La Feria del Stock, un recital de poesía y música, un concierto, propuestas infantiles y partidas de pilota complementarán al acto conmemorativo

Dénia ha programado una semana de actividades para celebrar el 9 d'Octubre. El ayuntamiento, en colaboración con entidades locales, ha organizado diversas propuestas culturales, infantiles, juveniles y de deporte tradicional para conmemorar el Día de las valencianas y los valencianos.

La celebración empieza el sábado 4 de octubre con la Feria Dénia Stock. De 10 a 21 horas, cerca de 50 comercios de Dénia ofrecerán gran variedad de productos con descuentos desde los estands instalados en la calle Marqués de Campo y unos cuantos lo harán desde su propio establecimiento.

Además de las ofertas comerciales, la feria contará con un programa de actividades infantiles gratuitas, realizadas con materiales reciclados y orgánicos, para promover la creatividad y la sostenibilidad entre los más pequeños. Serán de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Para completar la jornada, los asistentes podrán participar en el sorteo de un vale de 75 euros de los comercios de ACADE. Para entrar en el sorteo, solo hay que descargar la App D-Dénia y subir el ticket de compra.

El 8 de octubre, en el Casal Joven, el grupo Llunació Recitals, formado por Eva y Lidia, ofrecerá el recital de poesía y música 'Fam de versos', a partir de las 20 horas. La propuesta consiste en un recital con voz y guitarra que se mueve entre la música creada a partir de los poemas de un autor central y sus versos recitados, entrelazándose con poemas de autoras y autores contemporáneos, así como con creaciones propias del grupo.

Y por la noche, a partir de las 22.30 horas, un DJ set de Fiona Ónix será la antesala del concierto de la gira 'Los 23 tour' de la cantante Julieta, en la Glorieta del País Valencià. La artista presenta su segundo álbum de estudio en esta gira que la ha llevado al Big Sound Festival de Valencia, el Share Festival de Barcelona, el BBK Live de Bilbao, el Brava Madrid y, ahora, también a Dénia.

En '23', Julieta desmonta la vida ideal a través de ocho temas que sirven para explicar que «el cuento perfecto no es más que un decorado y que el cambio y la pasión por la vida son las únicas constantes a las que aferrarse». Según la crítica, con este álbum, Julieta «consolida su estatus como una de las voces más originales del pop contemporáneo».

El acto conmemorativo se celebrará el 9 de octubre, a las 10.45 horas, en la plaza María Hervás. Junto a los parlamentos de las autoridades, actuarán la Agrupació Artística Musical de Dénia, Dianium Dansa y Canya Badà. Al finalizar, Dianium Dansa hará un pasacalle por la calle Marqués de Campo.

El día 10 de octubre, a partir de las 17 horas se harán juegos infantiles de madera para los más pequeños en la plaza María Hervás y, a continuación, será el turno del cuentacuentos de títeres 'Joana vol ser cavallera'.

La programación cierra el 11 de octubre con el Día de la Pilota, organizado con la colaboración de la Escuela Municipal de Pilota Valenciana y el Club Pilota Valenciana Dénia. De 9 a 13 horas se jugarán partidas en la calle Pare Pere. A las 9 horas, raspall con jugadores de la Escuela Municipal de Pilota de Dénia. A las 10 horas, raspall con veteranos del Club Pilota de Dénia y a las 11 horas, partidas profesionales de llargues.