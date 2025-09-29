Dénia convierte la gastronomía en arte

La octava edición del D*na Festival convirtió la localidad alicantina este fin de semana en capital de la cocina mediterránea y referente de creatividad ... gastronómica a nivel internacional. Cubriendo el aforo máximo del evento, miles de visitantes han recorrido el Paseo de la Marineta Cassiana, convertido en una galería de arte gastronómico abierta al público, donde tradición, innovación y territorio fueron de la mano para celebrar el décimo aniversario de Dénia como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO.

El festival dejaó imágenes icónicas como la mesa de más de 700 metros de largo frente al Mediterráneo, símbolo del espíritu colectivo que define al D*na, como detalla la organización en un comunicado. Durante dos días, el público ha podido disfrutar de showcookings, talleres y un mercado de sabores que exhibía lo mejor de la despensa y la restauración de la Marina Alta. El Escenario del Mar vivió una tarde vibrante el sábado con Pablo Montoro y Borja Susilla, que pusieron en valor el producto local y la cocina mediterránea contemporánea. Tras ellos, el televisivo Alberto Chicote sorprendió al recuperar las planchas de hierro tradicionales para cocinar, defendiendo la esencia del producto frente al exceso de tecnología. «Busco que los platos perduren en la memoria, con pocos ingredientes y elaboraciones», explicó mientras cocinaba en directo carabineros, canelones de presa ibérica y una tarta de queso a la plancha de hierro a 300 grados de temperatura, consiguiendo una cocción rápida y respetuosa con los sabores y texturas de los ingredientes. «Hoy cocinamos con sensibilidad, cariño y saber hacer, no con botones».

A la charla de Chicote le siguieron la elegancia del francés Amaury Bouhours (Le Meurice Alain Ducasse, París) y el broche de oro de Jordi Roca. Tan solo le valió susurrar un 'buenas noches, Denia' para meterse a la audiencia presente en el bolsillo. Un público que abarrotó el gran Escenario del Mar y más allá, para asistir a una privilegiada masterclass del que está considerado como uno de los mejores reposteros del mundo. El menor de los hermanos Roca derrochó carisma y genialidad en el escenario y compartió con los privilegiados presentes los secretos detrás de algunos de los postres más artísticos que se sirven en su afamado restaurante El Celler de Can Roca. El repostero se mostró orgulloso de ser partícipe de este festival único. «Lo que está haciendo aquí Quique Dacosta de traer la gastronomía local para enseñarla a todo el país es algo muy bonito y un auténtico lujo el poder formar parte de ello», señaló.

Los grandes de la cocina también compartieron su experiencia y creatividad con el público, junto a cocineros y productores referentes de la cocina regional, en los numerosos talleres programados durante los dos días del festival, centrados en productos locales, técnicas tradicionales y nuevas tendencias culinarias. Los visitantes han podido elaborar salmueras y encurtidos, preparar arroces, elaborar helados artesanales, cocinar cocas tradicionales o experimentar con recetas sin gluten, además de aprender sobre vinos, aceites y coctelería. En paralelo, el Escenario Ciudades Creativas ha ofrecido un recorrido internacional: desde el Líbano, Italia, México o Japón, hasta Ibiza como invitada especial, compartiendo técnicas, productos y visiones de futuro de la cocina.

El festival mantuvo el domingo su ritmo creativo en una jornada que combinó tradición, sostenibilidad e innovación. Gonzalo Silla y Giuseppe Vono exploraron la cocina valenciana más contemporánea, seguidos por Alejandra Herrador, que reivindicó el producto local desde Castellón, y Luis Valls (El Poblet, Valencia) y Marcos Morán (Casa Gerardo, Asturias) que han profundizado en la memoria y la sostenibilidad del recetario mediterráneo y asturiano. Morán enseñó cómo se trabajan las verduras en su restaurante con una estrella Michelin en Prendes, «acercando el mundo de la verdura a un consumidor de un plato de cuchara, mediante técnicas de trabajo que permiten hacer más amables verduras no tan populares, como cogollos, endivias o repollos, en diferentes contrastes».

El colofón al festival llegó de la mano de Quique Dacosta y Carolina Álvarez, quienes ofrecieron un espectáculo gastronómico donde paisaje, técnica y emoción se entrelazaban para deleite de un público entregado. El D*na defendió este año la gastronomía como octavo arte, un lenguaje creativo que une disciplinas y conecta territorios. Dacosta resumió el espíritu de esta edición con estas palabras: «La gastronomía es un arte vivo que se construye, se comparte y nos conecta con nuestra historia y nuestro entorno. Y ese es el espíritu de D*na, que un año más se ha convertido en epicentro de la gastronomía. Un viaje al que muchos colegas, con generosidad, se quieren unir cada año para estar cerca de nuestro pueblo. Estoy muy agradecido a todos ellos, y por supuesto a la organización, que cada año trabaja de forma incansable para lograr que miles de personas puedan disfrutar de la gastronomía».