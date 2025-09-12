Este es el precio que cuesta mantener tu coche para tenerlo en condiciones y sin contar imprevistos, según los expertos Muchos conductores apuestan por llevar a cabo el mantenimiento anual del vehículo tras las vacaciones

Después de los viajes, el calor y los kilómetros acumulados en el período estival, es la hora de revisar el estado del coche. Son muchos los conductores que apuestan por el mantenimiento de su vehículo tras las vacaciones. Esto implica detenerse a calcular los gastos que supone para evitar alguna sorpresa desagradable.

Al hilo de esto, los expertos de Alquiber han elaborado una estimación del coste real que supone mantener un vehículo en buenas condiciones durante todo el año.

Para realizar los cálculos de su informe, han tenido en cuenta los gastos derivados de revisiones periódicas y controles preventivos. Aquí han incluido la verificación de niveles de líquidos, frenos, dirección y el estado del coche en general.

En España, el mantenimiento mecánico anual de un coche puede variar significativamente según la marca, el modelo, el uso y la antigüedad. No obstante, Alquiber establece una horquilla general entre los 900 y los 1.500 euros.

Desglosando las cifras, revela que el mantenimiento básico se sitúa en torno a los 120 euros. Las operaciones más completas, no obstante, pueden oscilar entre los 200 y los 300 euros. A estos gastos hay que añadir otros conceptos como el seguro y el impuesto de circulación.

El seguro obligatorio a terceros parte de los 250 euros al año, mientras que uno a todo riesgo puede superar los 800 euros. Por su parte, el impuesto de circulación varía entre los 100 y los 200 euros, según el municipio y la potencia del vehículo.

También deben considerarse otros costes como reparaciones imprevistas, cambio de neumáticos y mantenimiento adicional. En resumen, el coste total de tener un coche en España puede situarse entre los 1.800 y los 2.850 euros anuales.

Eso sí, estas cifras son orientativas, ya que cada vehículo y conductor presentan necesidades y hábitos distintos.