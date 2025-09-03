La mejor gasolina para poner a tu coche en un viaje largo, según un mecánico El profesional comparte un consejo vía redes sociales para cuidar al máximo tu vehículo en grandes distancias

Los viajes por carretera siguen siendo una de las principales opciones de transporte de cara a las vacaciones de verano o cualquier otra escapada dentro o fuera de España. De hecho, son muchos los que preferieren coger el coche y desplazarse por su cuenta para no tener que depender de contratar otro medio de transporte y tener más libertad a la hora de elaborar su propia ruta.

Además, aplicaciones como Google Maps facilitan mucho la tarea de llegar a un destino concreto sin tener que estar revisando manualmente un mapa. Así que no es de extrañar que sean muchos quienes no se lo piensen dos veces antes de coger el volante y poner rumbo a su escapada.

Pero tanto si eres de los que se van de vacaciones como si te toca volver vía carretera, te tocará prestar atención a varios aspectos como la revisión técnica del vehículo, un buen mantenimiento que garantice que frenos, motos y neumáticos estén en orden, especialmente si piensas recorrer distancias largas.

Otro de los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de coger el vehículo para viajar es la gasolina, un aspecto que viene asociado a la eterna dura: ¿vale la pena poner una más barata, a pesar de que estén asociadas a una calidad peor que pueda poner en riesgo al motor, o es mejor optar por una más cara pero mejor para el coche o moto?

'Josed mechanic', un mecánico que comparte vía redes sociales sus consejos sobre motor, ha querido compartir su punto de vista al respecto y aclarar posibles dudas: «Cuando hago viajes largos, aprovecho y le echo 98. Hay gente que tira de aditivos, pero yo lo hago de esta manera, prefiero echarle gasolina de más octanaje, en este caso 98 cuando hago viajes largos», aseguraba el experto en un post. «Así aprovecho y ayudo un poco a la limpieza de inyección. Aparte, que va bien, yo recomiendo siempre a los coches de gasolina de vez en cuando hacer esto», explica en el video.