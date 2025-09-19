Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Agentes y guias caninos inspeccionan una furgoneta. Roberto Ruiz

La DGT y la Guardia CIvil ponen en marcha un plan específico de vigilancia y control para las furgonetas

El organismo busca reducir la siniestralidad de un vehículo clave en el reparto urbano

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:16

La DGT analizará la movilidad y siniestralidad de las furgonetas y la Guardia Civil iniciará un sistema de control y vigilancia específico para entender qué ocurre con un vehículo que se mueve en un segundo plano a pesar de su trascendencia día a día. Habrá más controles en puntos conflictivos y de elevada circulación, especialmente en centros logísticos y polígonos industriales.

El general jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Tomás García, ha presentado el plan de vigilancia y control de furgonetas de reparto elaborado por el cuerpo en colaboración con la DGT, una «estrategia integral» para «reforzar la seguridad vial a través de un enfoque preventivo, disuasorio».

Esto se traduce en controles periódicos «en vías con alta presencia de furgonetas, especialmente en accesos a las principales áreas urbanas y carreteras convencionales, según el texto de la instrucción.

Habrá tanto controles estáticos recurrentes como vigilancia dinámica mediante patrullas en vehículos camuflados o no camuflados que pararán de forma aleatoria a furgonetas«, indica.

En estas acciones se vigilarán los excesos de velocidad y el uso del cinturón, habrá controles de alcohol y drogas y severificará el estado de los vehículos, lo que incluye el uso de estaciones móviles de ITV.

El parque de furgonetas español alcanza los 2,7 millones de unidades y ha aumentado un 23% en los últimos 10 años, de la misma forma que «ha aumentado el tamaño de las furgonetas, ha señalado Pere Navarro. El director de Tráfico ha subrayado que representa el 8,8% de los kilómetros realizados en España.

Este dato se traduce en cifras de siniestralidad no alarmantes, pero sí significativas. En 2024 fallecieron 79 ocupantes, casi el doble que en 2023, y los heridos hospitalizados repuntaron de 138 a 190. En el ámbito urbano, los registros son de seis fallecidos frente a los cuatro del año anterior.

