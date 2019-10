Hay un número de teléfono, una línea que no pertenece a nadie. O tal vez nos pertenece un poco a todos. Se trata del 659 86 10 32. Si decides llamar la persona que te atienda no preguntará tu nombre, ni tampoco el motivo de tu llamada. No se interesará por tu salud. No querrá saber desde dónde llamas. Lo único que hará será recitarte un poema.

La iniciativa se llama Poesía de Emergencia y funciona con la ayuda de voluntarios. Gente anónima que ama la literatura y a la que en realidad se le dan muy pocas directrices. Contestar con presteza. Llevar encima un libro de poemas. Terminar la llamada con un «Tenga un buen día o buena noche» pero evitando interactuar con el interlocutor. Y por supuesto leer una poesía corta, a ser posible de no más de tres minutos.

No hace falta ser poeta para que te asignen el móvil. Como voluntario puedes leer lo que se te antoje, un poema tuyo, alguno que te resuene o uno de tu autor favorito. El voluntariado dura una semana y no existe ningún tipo de condicionante. También aceptan donativos ya que no tienen financiación, si bien la idea ha sido distinguida por el Ministerio de Cultura como mejor proyecto de fomento a la lectura en junio de 2019. La iniciativa se puso en marcha en Barcelona aunque ya se han sumado otros territorios como Valladolid, Madrid, Asturias o Granada. Hasta el 13 de septiembre colaboran con el Festival Internacional de Cinema de Sitges y leerán poemas fantásticos y de terror de Poe, de Cortázar, de Girondo, de Lovecraft, de Byron o de Espronceda.

El objetivo es regalarte versos allá donde estés. En la cola del supermercado o en la de donar sangre. Aguardando el autobús o la contestación a un empleo. Mientras esperas paciente el silbido de la cafetera o al amor de tu vida. Así que, sin importar si has tenido un buen día o uno malo, si todo te afecta o ya todo te da igual, si estás feliz o desesperado, llama. Yo confieso haberlo hecho porque creo que todos, en algún momento, necesitamos unos versos. Hay emergencias cotidianas que solo las resuelve la poesía.