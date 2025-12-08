La zona azul de Calp vuelve a ponerse en marcha este martes Se ha establecido un periodo de prueba del servicio hasta el 17 de diciembre para su total implantación y conocimiento de los ciudadanos

R. D. Calp Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:24

La zona azul se volverá a poner en marcha mañana martes en Calp, después de que el ayuntamiento adjudicara el servicio de estacionamiento limitado a la mercantil Estacionamientos y Servicios SAU por un importe ofertado de 575.000 euros. El inicio oficial del contrato está previsto para este 9 de diciembre, aunque se ha establecido un periodo de prueba del servicio hasta el día 17 de este mes hasta su total implantación y conocimiento de los ciudadanos.

Lo más destacable del nuevo contrato es la reducción de la tarifa de la zona azul para los residentes y comerciantes en casi un 50%, mientras que en la zona naranja (zona de playas) la reducción para residentes y comerciantes es de un 22%. De este modo, si hasta ahora la hora en la zona azul para el residente tenía un coste de 0,40 euros ahora pasa a tener un precio de 0,25 euros y la zona naranja pasa de un precio 0,45 a 0,35 euros la hora.

En cambio, en la tarifa general de la zona azul el coste pasa de 0,85 a 1,10 euros la hora y en el caso de la zona naranja pasa de 0,95 a 1,45 euros la hora. Desde el consistorio remarcan que con esta modificación de las tarifas se pretende beneficiar a los ciudadanos residentes, que los vecinos del municipio vean reducido el coste de aparcar en las zonas de estacionamiento regulado.

También varían los horarios, ya que hasta ahora el tiempo máximo permitido en la zona azul era de dos horas y en la zona naranja era de tres horas. Con el nuevo pliego pasa a ser de tres horas y seis horas, respectivamente.

Otras modificaciones son la absorción de la zona verde en la zona azul. También se elimina la zona naranja mixta. Con lo que la zona azul pasa a tener 920 plazas y la zona naranja 1.135 plazas.

Además, el pliego establece como inversión la sustitución de aquellos parquímetros que no permiten abonar el coste con tarjeta de crédito. El pago podrá realizarse también a través de una aplicación que se pude descargar de forma gratuita.

Los interesados en obtener la tarjeta de residentes deben contactar con la empresa, que establece su oficina provisional de atención al público en el número 24 de la calle La Font. Para solicitar la tarjeta de residente y de comerciante se requiere cita previa y aportar la documentación requerida.