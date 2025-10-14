La zona azul de Calp salva el escollo del último recurso El Ayuntamiento puede por fin formalizar el contrato tras desestimar el TARC la reclamación interpuesta por una de las empresas

R. G./R. D. Calp Martes, 14 de octubre 2025, 18:09

La odisea de la adjudicación de la zona azul de Calp parece haber llegado a su fin. La medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación se ha levantado después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) haya acordado desestimar el recurso contra la adjudicación del servicio de aparcamiento limitado a Estacionamientos y Servicios SAU que interpuso otra de las empresas que se presentó a la convocatoria, Estacionamiento Iberpark. Tras salvar este escollo, el Ayuntamiento de Calp puede proceder a la formalización del contrato y puesta en marcha del servicio.

El consistorio ha recibido la resolución del TARC este martes. En ella, este tribunal da la razón al ayuntamiento y avala su actuación en el proceso de adjudicación.

La zona azul debería haberse puesto de nuevo en marcha el pasado verano, pero no pudo ser así. Cuando en julio el Departamento de Contratación formuló propuesta de adjudicación del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública a la mercantil Estacionamientos y Servicios SAU por un importe de 575.000 euros, la segunda empresa licitadora, Iberpark, recurrió esa decisión.

No era la primera vez que pasaba algo así. Con anterioridad el contrato fue recurrido y el TARC acordó la retroacción del procedimiento para que la mesa de contratación requiriese al licitador que justificase la anormalidad de su oferta y la viabilidad de su propuesta.

Tras los dos recursos y las dos intervenciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, por fin se vislumbra en Calp el final de un proceso de licitación que se ha visto frenadose paralizó y el cumplimiento de los plazos administrativos impidió que la zona azul empezase durante el verano. Ahora, ya sí, culminará la contratación y este servicio se podrá volver a activar.

Lo más destacable del nuevo contrato es la reducción de la tarifa de la zona azul para los residentes y comerciantes en casi un 50%, mientras que en la zona naranja (zona de playas) la reducción para residentes y comerciantes es de un 22%. De este modo, si hasta ahora para el residente tenía un coste de 0,40 euros ahora pasa a tener un precio de 0,25. Y la zona naranja pasa de un precio 0,45 a 0,35 euros la hora. En cambio, en la tarifa general el coste pasa de 0,85 euros la hora a 1,10 y en el caso de la zona naranja pasa de 0,95 a 1,45 euros la hora.

Con esta modificación de las tarifas, el Ayuntamiento de Calp pretende beneficiar a los ciudadanos residentes y que los vecinos del municipio vean reducido el coste de aparcar en las zonas de estacionamiento regulado.

También se cambian los horarios. Hasta ahora el tiempo máximo permitido en la zona azul era de dos horas y en la zona naranja era de tres horas. Con el nuevo pliego pasa a ser de tres horas y seis horas, respectivamente.

Otras modificaciones son la absorción de la zona verde en la zona azul, es decir, desaparece la zona verde que eran zonas de aparcamiento regulado sólo en horario de mañana, y la eliminación de la zona naranja mixta. Con lo que la zona azul pasa a tener 920 plazas y la zona naranja 1135 plazas.

Asimismo, el pliego establece como inversión la sustitución de aquellos parquímetros que no permiten el pago con tarjeta de crédito. Además, la empresa concesionaria deberá proporcionar el servicio de dos grúas. El canon anual propuesto en el pliego era de 350.000 euros más IVA, y la empresa propuesta para su adjudicación ha ofertado 575.000 euros.