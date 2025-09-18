Calp convoca dos minutos de silencio en memoria de las dos niñas fallecidas El acto tendrá lugar este viernes en la plaza Miguel Roselló ante la puerta del Ayuntamiento

Las banderas a media asta en el Ayuntamiento de Calp en señal de duelo por las pequeñas.

R. González Calp Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:19 Comenta Compartir

El recuerdo de las niñas fallecidas recientemente en Calp en trágicas circunstancias está muy presente en la población del municipio, que todavía sigue consternada por lo ocurrido. El Ayuntamiento ha convocado para mañana viernes dos minutos de silencio en memoria de las dos pequeñas, una de cuatro años de edad y la otra de apenas 20 días.

El acto tendrá lugar a las 10 horas en la plaza Miguel Roselló ante la puerta del Ayuntamiento. Desde el consistorio han invitado a toda la ciudadanía a sumarse para mostrar su respeto y solidaridad hacia las familias de las niñas. El pasado martes se decretaron tres días de luto oficial, que concluyen hoy jueves. Durante ese tiempo las banderas de los edificios municipales ondean a media asta.

El pasado domingo, la bebé de pocos días perdió la vida y su madre quedó gravemente herida tras ser atropelladas por un vehículo estacionado en una calle con gran desnivel en la partida Empredrola sin nadie en su interior. El vehículo se deslizó hacia abajo, subió el bordillo, dio una vuelta de campana y arrolló a la madre y al carrito con la niña ante la mirada del padre y de otro hijo de la familia.

La otra pequeña, de cuatro años de edad, falleció tras permanecer ingresada casi una semana en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante. La niña se precipitó por el balcón de un quinto piso a las cinco de la madrugada del pasado 7 de septiembre y cayó sobre el vehículo que estaba estacionado.