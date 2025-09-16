«Escuché a alguien pidiendo socorro, subí y encontré al padre con la bebé en brazos y el coche volcado» La Policía Local de Calp visiona las imágenes de la cámara de un vecino en el que se ve que no iba nadie en el turismo que atropelló a la madre y la recién nacida

R. González Calp Martes, 16 de septiembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

El municipio de Calp sigue consternado por el devastador atropello que acabó con la vida de una bebé de 20 días y que dejó gravemente herida a su madre, una mujer de 37 años. Todo ello ante la presencia del padre y de otro hijo de cuatro años. Los vecinos también quedaron impactados. Uno de ellos, Gabriel, fue uno de los primeros en acudir. «Escuché a alguien pidiendo socorro, subí y encontré al padre con la recién nacida en brazos y el coche volcado», ha relatado este martes justo al lado de donde ocurrió la fatídica desgracia, en el camino con una gran pendiente de la partida Empredrola.

Recuerda que vio a la madre junto al vehículo, en el descampado, y junto al padre padre que sostenía a la bebé estaba el pequeño de cuatro años. La trágica escena se completaba con el carrito, que antes llevaba a la bebé, partido en el suelo.

La madre continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Dénia, según han señalado fuentes del centro hospitalario. Su pronóstico es reservado.

Otro vecino, Ralph, se acerca con una botella para poner agua a unas flores que se han colocado junto al lugar del suceso y que van acompañadas de un cartel en el que reza: «En memoria de una niña de 20 días», seguido de un corazón. Delante de la puerta de este hombre suizo estaba estacionado el vehículo que, por causas que se están investigando, acabó rodando pendiente abajo e impactó con el carrito y la mujer. Según explica, la cámara de su vivienda muestra el momento en el que el coche, sin nadie dentro, se empezó a deslizar. Unas imágenes que, según remarca, ha entregado a la Policía Local de Calp, que ha podido visionar y comprobar que la conductora no estaba dentro, ya que había estacionado ahí para ir a una fiesta de cumpleaños que se celebraba en una casa cercana.

El Ayuntamiento de Calp ha decretado tres días de luto oficial en muestra de condolencia por la muerte de la pequeña de 20 días, ocurrida el pasado domingo, y también por la de otra niña de cuatro que el pasado 7 de septiembre cayó desde un quinto piso y que falleció hace unos días en el Hospital de Alicante. Las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta hasta el jueves, en las de los edificios públicos se prenderán con crespón negro y, además, se han suspendido los actos públicos organizados por el consistorio y las concejalías durante ese periodo de tiempo.