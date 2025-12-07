El Levante se reencuentra con su pasado

Cuando el Levante UD descendió por última vez, no muchos entendieron que Alessio Lisci no continuara en el banquillo o, al menos, tuviera una ... mínima opción de seguir. Fue casi ninguneado. Un hombre de la casa, que desde su subida al primer equipo con tal de intentar obrar el milagro de una permanencia prácticamente imposible sí mejoró estrepitosamente los números. Firmó la tercera mejor marca de puntos en una segunda vuelta para los granotas; aún así no fue suficiente. Entonces el director deportivo Felipe Miñambres tenía otros planes. Su primera elección fue Mehdi Nafti. El resto de la historia todos la saben sobradamente.

El italiano aguardó a nuevas oportunidades del fútbol, sin aceptar lo primero que se le pusiera a su alcance. Con el Mirandés, juntos crecieron. Nadie le arrebata esa final de los play-off de ascenso en la que al finalmente el Oviedo se impuso. Y de ahí, su salto a Osasuna, ya como un técnico consagrado. Pero este lunes (21 horas), no hay amigos durante al menos noventa minutos. De hecho, si el Levante asaltara El Sadar, se podría quedar sin su puesto. La falta de profundidad de plantilla y sobre todo la incapacidad de sumar fuera de casa le hacen pasar por un momento catalogado como crítico.

A escasos metros, el que será su homónimo, es otro hombre 'made in' la factoría de Buñol. Después del estreno en Copa con victoria por la mínima frente al Cieza, Álvaro del Moral vivirá en sus carnes lo que es dirigir un partido de Primera División. Junto a él, Vicente Iborra, en un tándem con ADN 100% granota. Lo hacen –en principio– de forma interina. Desde el club se sigue trabajando en encontrar un remplazo a Calero. Ellos dos más Alessio, saben lo que se respira en la cantera levantinista y el largo camino que hay que recorrer para llegar hasta donde están ahora. Además, da la casualidad como si de un capricho del destino se tratara, que cuando ahora asumen la batuta del equipo, fue con un contexto prácticamente idéntico: con el Levante en descenso, sin conocer la victoria en más de un mes y después de debutar con un partido de Copa a modo de transición para conocer mejor las armas de las que disponen.

Desde el presente deportivo y más especialmente teniendo en cuenta el apartado físico, hasta el mismo momento de coger el autobús desde el hotel hasta el campo de Osasuna, no se conocerá quien compone la convocatoria al completo, en la que sí estará Martin Krug. Como bajas seguras, Carlos Espí y Elgezabal. Entre interrogantes, Pablo Martínez, Matías Moreno, Ryan y Dela; salvo el último de estos citados, más opciones tienen de entrar el resto, especialmente el guardameta, siempre y cuando se haya recuperado del proceso gripal de la última semana.

Hasta la fecha, las dos únicas victorias que contemplan a los levantinistas se obraron a domicilio. En Girona (0-4) y Oviedo (0-2) hubo sonrisas. A partir de ahí sólo caras largas, porque con competir –y no siempre– no vale en esta Primera División. Hace falta algo más que eso, sobre todo si no estás entonado en defensa, como así suele ocurrir. En el pasado más reciente, Xumetra en septiembre de 2013 y Melero, Roger y Morales también en septiembre pero de siete años más tarde inmacularon dos balsámicos triunfos para el decano valenciano. Y por ahí pasan de nuevo los objetivos: por sumar de tres, sin contemplaciones.

Alineaciones probables:

CA Osasuna: Sergio Herrera, Moncayola, Catena, Boyomo, Bretones, Rubén García, Torró, Moi Gómez, Aimar Oroz, Víctor Muñoz, Budimir.

Levante UD: Ryan, Toljan, Arriaga, Cabello, Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Oriol Rey, Vencedor, Roger Brugué, Iván Romero, Etta Eyong.