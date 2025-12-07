Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de este lunes sube un 71% en un día: consulta las horas más baratas y más cara para poner los electrodomésticos
Alessio Lisci dirige un entrenamiento del Levante en 2022. Adolfo Benetó
Previa Osasuna-Levante

El Levante se reencuentra con su pasado

Los granotas visitan El Sadar para medirse a Osasuna, en un duelo de urgencias para ambos y donde Alessio Lisci y Álvaro del Moral vuelven a verse tras crecer en la cantera

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:37

Comenta

Cuando el Levante UD descendió por última vez, no muchos entendieron que Alessio Lisci no continuara en el banquillo o, al menos, tuviera una ... mínima opción de seguir. Fue casi ninguneado. Un hombre de la casa, que desde su subida al primer equipo con tal de intentar obrar el milagro de una permanencia prácticamente imposible sí mejoró estrepitosamente los números. Firmó la tercera mejor marca de puntos en una segunda vuelta para los granotas; aún así no fue suficiente. Entonces el director deportivo Felipe Miñambres tenía otros planes. Su primera elección fue Mehdi Nafti. El resto de la historia todos la saben sobradamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  8. 8

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  9. 9 Las inquietantes nubes que han aparecido en una zona de la Comunitat Valenciana
  10. 10 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Levante se reencuentra con su pasado

El Levante se reencuentra con su pasado