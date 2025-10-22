Julián Calero busca sustituto a Carlos Álvarez

El Levante no podrá contar con Carlos Álvarez, como mínimo, para este fin de semana. Un esguince en el tobillo derecho lastró al futbolista el pasado domingo ... . El mediapunta tuvo que reclamar el cambio tras una torcedura. Este hecho pone en un apuro o compromiso a Julián Calero, que en Mallorca no parece que vaya a poder disponer de su tridente de mayores garantías y de confianza y le obliga a poner en práctica distintas variantes.

Si el técnico levantinista recurriera al hombre por hombre, no tiene un perfil específico ni que se asemeje a Carlos Álvarez. Es único y diferencial. No se posee la pieza que encaja las distintas líneas, aunque actúe escorado a banda derecha, y que es resolutivo en los metros finales. Pero el Levante sí dispone de otros jugadores que, al menos hasta la fecha, ocupan un segundo plano y son los que se postulan a partir en el once inicial. Uno de ellos es Iker Losada. El futbolista cedido por el Betis está gozando de menos protagonismo del que esperaba. De hecho, fue reclutado para ser la variante más pareja a Carlos y poder hacerle competencia, pero durante las últimas ha desaparecido de los esquemas, a pesar de su estreno goleador en el amistoso disputado en Butarque.

La opción Morales tampoco está descartada y por reparto de minutos gana fuerza. Pese a que 'El Comandante' ya sabe que en la presente temporada no está llamado a ser protagonista y que incluso públicamente Calero trasladó el mensaje de que «debe estar preparado para el rol que se le exige», en una situación de urgencia o excepcional como esta tiene sus opciones de reivindicarse. No está siendo su mejor año. Sus números y sensaciones lo evidencian cada semana. Pero aún así el propio entrenador lo ha reforzado y considera que «Morales siempre aporta cosas».

Sin embargo, por el perfil de partido o por si se prolongara más semanas la ausencia de Carlos Álvarez, el cambio de sistema es la otra vía que se puede contemplar. El 4-3-3, con Brugui volviendo a su hábitat natural en banda derecha, con Iván Romero algo más escorado hacia el flanco zurdo y con Etta Eyong como referencia, puede nutrirse de tres escuderos detrás que le den fuerza y consistencia para comenzar a ganar los partidos desde la zona de medios.

Aquí es donde Calero dispone de más fondo de armario e incluso para poder afrontar las distintas fases de juego. Teniendo como base a Kervin Arriaga y Vencedor, que parecen afianzados durante las últimas semanas mediante actuaciones sólidas, su acompañante pasaría por la figura de Olasagasti o el capitán Pablo Martínez. Menos probable la inclusión de Oriol Rey, ya que supondría contar con los dos mediocentros más defensivos, algo que contrarresta por completo con el perfil del '24' azulgrana.