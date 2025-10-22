Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Álvarez, en el último partido del Levante. EP

Julián Calero busca sustituto a Carlos Álvarez

El mediapunta, con un esguince de tobillo, está casi descartado para Mallorca | El técnico del Levante maneja las alternativas de Morales o Iker Losada y hasta cabe la opción de un cambio de sistema, con tres mediocentros

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:37

Comenta

El Levante no podrá contar con Carlos Álvarez, como mínimo, para este fin de semana. Un esguince en el tobillo derecho lastró al futbolista el pasado domingo ... . El mediapunta tuvo que reclamar el cambio tras una torcedura. Este hecho pone en un apuro o compromiso a Julián Calero, que en Mallorca no parece que vaya a poder disponer de su tridente de mayores garantías y de confianza y le obliga a poner en práctica distintas variantes.

