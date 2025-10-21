Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Danvila, durante su comparecencia inicial en la Junta. Adolfo Benetó

La mayoría accionarial del Levante pasa de la Fundación a Danvila

La Junta, con un 96,27% a favor y sólo un 1,19% en contra de los títulos representados, aprueba el Plan de Reestructuración de Pagos | El consejero delegado capitaliza 13,8 millones en acciones y afirma emocionado que «no va a cambiar nada»

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 20:47

Comenta

El 21 de octubre de 2025 marca un antes y un después en la historia institucional del Levante UD. Lo hace después de albergar ... la Junta General de Accionistas, en carácter extraordinario, que tuvo lugar en la recién estrenada Sala Fenollosa, ubicada en las instalaciones del Ciutat de Valencia. Por delante, la aprobación (o no) del Plan de Reestructuración de Pagos. Venció el 'sí'. Un único punto del día y cinco palabras con un efecto trascendental para el devenir del decano valenciano. Porque lo que suponía entender un modelo de club estando en manos propias, bajo la responsabilidad de la Fundació Cent Anys del Levante, que mantenía la mayoría accionarial desde 2009, ahora recae en las de José Danvila, consejero delegado y levantinista de la vieja guardia, que asumió el relevo representativo de Quico Catalán tras el fin del ejercicio de 2023.

