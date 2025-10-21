La mayoría accionarial del Levante pasa de la Fundación a Danvila

El 21 de octubre de 2025 marca un antes y un después en la historia institucional del Levante UD. Lo hace después de albergar ... la Junta General de Accionistas, en carácter extraordinario, que tuvo lugar en la recién estrenada Sala Fenollosa, ubicada en las instalaciones del Ciutat de Valencia. Por delante, la aprobación (o no) del Plan de Reestructuración de Pagos. Venció el 'sí'. Un único punto del día y cinco palabras con un efecto trascendental para el devenir del decano valenciano. Porque lo que suponía entender un modelo de club estando en manos propias, bajo la responsabilidad de la Fundació Cent Anys del Levante, que mantenía la mayoría accionarial desde 2009, ahora recae en las de José Danvila, consejero delegado y levantinista de la vieja guardia, que asumió el relevo representativo de Quico Catalán tras el fin del ejercicio de 2023.

A partir de ese momento se conoció la deuda real que arrastraba el club, por encima de los 115 millones. Hoy en día no es mucho mejor, pero el poder económico y la gestión de Danvila permite ir contrarrestando el déficit. Precisamente, con la figura de Danvila también se acarrea una deuda importante y, consecuencia del PRP forzado por el burofax presentado el pasado 7 de marzo en la sede de LaLiga por el banco alemán OLB, uno de los acreedores ordinarios, ante el temor de no poder cobrar parte de lo adeudo, se agilizó a «tomar unas medidas que debían ser más drásticas», como informaba Danvila en su comparecencia inicial.

Dentro de eso proceso previsto de cara a una duración de 10 años, Danvila como uno de los acreedores subordinadarios, estaba dispuesto a capitalizar parte de su deuda a cambio de acciones. Un total de 13,8 millones de euros, que le convertirían en máximo accionista -en solitario- junto a los títulos ya en posesión con anterioridad, con un porcentaje próximo al 70% del capital social y que no pueden ser vendidos, siempre y cuando no se salde antes la deuda con EDR. Para ello, necesitaba dos pasos. Uno, el visto bueno de la sentencia judicial, pendiente de resolución pero que debe salir adelante. Y dos, el 'sí' de los accionistas. Primeramente, obtuvo días atrás un 14-1 en las votaciones del Patronato de la Fundación. Tan sólo quedaba el otro 'sí', el del resto de accionistas y en donde no iba a formar parte de la votación. Los resultados fueron abrumadores: un apoyo del 96,27% de los accionistas representados en la Junta, que en esta ocasión contaron de 88.218 títulos tras la abstención en las votaciones de Danvila. Tan sólo un 1,19% trasladó su negativa a la aprobación del Plan de Reestructuración de Pagos, en muchos casos por lo que conlleva este cambio de modelo.

«No me puedo permitir que ocurra como en octubre del año pasado. Necesito un compañero de viaje y no va a cambiar nada. Me voy a dejar la vida en ello. Vamos a luchar por mantener el equipo en Primera División. Esto hará que saquemos la losa de la deuda financiera», argumentaba Danvila, poniendo también el ejemplo de los 5 millones de euros invertidos el último día del mercado de fichajes para facilitar la llegada del delantero Etta Eyong. En esos momentos de reflexión personal, en donde reconocía que también ha recibido «mucha crítica» y no tiene un «fin lucrativo», Danvila se derrumbó ante los presentes. Era la primera vez que se le veía visiblemente tan emocionado.

Durante la Junta, como ha venido sucediendo durante las últimas reuniones, imperó un tono dialogante y constructivo. Entre las versiones que invitaron a cierta oposición, pero respetando y entendiendo la coyuntura actual, la Delegación de Peñas, que no votaría a favor. « La Delegación se opone al PRP, pero no obstante hay que felicitar a Danvila y sin él el Levante no podría salir adelante. Supone unos riesgos que ya hemos vivido recientemente», expresaba Guillermo Roth, su representante en esta jornada.