La invasión granota llegará a Mallorca en barco El Levante junto a uno de sus patrocinadores ha organizado un desplazamiento por mar para la afición de cara al partido de la próxima jornada

Eric Martín Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 16:29

Allá donde juegue el Levante UD hay representación de su hinchada, sin importancia la distancia de por medio. Siempre se ve alguna camiseta azulgrana en la grada. Por tierra, por aire y ahora también por mar, los irreductibles granotas no fallan para apoyar a su equipo.

Y es que esta última vía es ahora por la que ha optado el club de cara para facilitar un desplazamiento a Mallorca, donde disputará la próxima jornada de Liga en el estadio de Son Moix (domingo, 14:00 horas). El Levante junto a su patrocinador Halcón viajes ofrece la posibilidad de viajar a la isla a precios asequibles.

Tal y como recoge el comunicado de la entidad levantinista, el ferry partirá desde el puerto de Valencia la noche del sábado, mientras que un día más tarde se producirá el regreso. Los precios para acudir y que incluyen los viajes de ida y vuelta oscilan entre los 70 euros, en caso de requerir de una butaca individual, hasta los 160 euros de un camarote doble para descansar en mejores condiciones, ya que se realizará durante la madrugada. En caso de juntar a un grupo, está la opción de un camarote cuádruple, con un precio de 112 euros por persona. En estos no se incluye el precio de la entrada, que en la zona visitante del estadio balear será de 30 euros.

Esta no será la primera vez que se da un viaje de este tipo. Hace década y media cuando el Levante estaba inmerso en la lucha por entrar a competición europea, también se fletaron plazas para viajar en barco, si bien otros optaron por la opción del vuelo directo a Mallorca. De esta forma, se tendrá la oportunidad de repetir una experiencia de este tipo, haciendo más honor que nunca a los orígenes marítimos del Levante, como se luce en la segunda equipación blanquiazul de esta temporada.