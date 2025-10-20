Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Álvarez. AFP

Parte médico de Carlos Álvarez: esguince leve de tobillo

El jugador de Levante se lesionó en el encuentro contra el Rayo en el Ciutat

R. D.

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Esguince y no tan grave como quizás podía haberse dado el caso. Carlos Álvarez se ha sometido esta mañana a nuevas pruebas médicas para determinar el alcance real de la lesión que sufrió en el encuentro que el Levante disputó este domingo en el Ciutat contra el Rayo.

El parte médico que ha dado a conocer el club granota no especifica ni el grado ni el tiempo estimado que estará de baja uno de los futbolistas más destacados del Levante de Calero, pero por fortuna no reviste tanta gravedad como se podía esperar dado el dolor que sufrió el jugador en una acción totalmente fortuita durante el juego.

«Las pruebas han revelado que el jugador sufre un esguince en el tobillo derecho. La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo», explica el comunicado levantinista.

Se da por hecho que Carlos Álvarez se perderá el duelo de la jornada que viene contra el Mallorca el domingo a las 14 horas. Una baja desde luego bastante sensible dado el rendimiento que ofrece el andaluz en el aspecto ofensivo.

