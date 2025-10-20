Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Iker Losada, entrenándose con el Levante. LUD

Iker Losada desaparece de la rotación del Levante tras tres jornadas sin participar

«Debe ser más constante, pero tiene calidad. Si se adapta y sigue con buena actitud, es un jugador que nos puede aportar mucho», dijo hace unos días Julián Calero

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:05

Una de las cosas más llamativas de las últimas jornadas en el Levante está siendo la desaparición de Iker Losada. El jugador cedido por el Betis apenas ha participado en tres partidos, sumando 40 minutos entre los tres encuentros ante Barcelona, Elche y Real Madrid. Ante el Betis, pese a que no tenía cláusula del miedo, y frente al Girona, se quedó sin jugar, y ahora, en las últimas tres jornadas, se ha quedado de nuevo en el banquillo sin participar, algo muy llamativo.

No obstante, ahora, con la lesión de Carlos Álvarez, se le podía abrir la puerta a un jugador que no parece contar con la confianza de Julián Calero, ya que otros compañeros como José Luis Morales, Carlos Espí, Jon Ander Olasagasti o Pablo Martínez están por delante en la rotación.

Ya en la previa del partido ante el Rayo Vallecano, se le preguntó a Calero por la situación de Losada, y estas fueron sus palabras: «Es un jugador de calidad que puede jugar en cualquier posición de la media punta, tanto en izquierda como en el medio, donde más se mueve. También podría hacerlo en derecha, aunque ahí le cuesta más. Está en fase de adaptación a nuestro método y al día a día, que es muy exigente. El otro día en Leganés mostró algunas cosas interesantes, aunque a cuentagotas. Debe ser más constante, pero tiene calidad. Si se adapta y sigue con buena actitud, es un jugador que nos puede aportar mucho».

