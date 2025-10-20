Brugué: «Ha sido uno de esos días que sientes que la pelota no quería entrar»
El atacante del Levante se muestra frustrado en zona mixta tras la derrota por 0-3 ante el Rayo Vallecano en el Ciutat de València
Valencia
Lunes, 20 de octubre 2025, 09:13
El Levante sucumbió por 0-3 ante el Rayo Vallecano en el Ciutat de València, en un partido en el que no le salieron las cosas al equipo de Julián Calero, que sigue sin conocer la victoria como local en lo que va de temporada. «Días que sientes que no quería entrar. Hemos tenido mil situaciones raras en nosotros, llegar tanto, con situaciones de centros, segundas jugadas dentro de su área y siempre había una pierna, o el portero o fuera, o lo que sea, pero bueno, nos ha faltado ser eficaces un poco para poder meternos en el partido, porque yo creo que un gol hubiera cambiado un poco el rumbo, y ellos todo lo contrario, nos han corrido un par de veces, nos han metido dos goles. Luego el córner, tengo que verlo, y nada, jodidos, pero bueno, no hemos tirado el partido en ningún momento, yo creo que el equipo confiaba por sensaciones, en que un gol nos cambiaba la dinámica, y ya está, ha pasado. Ya a por el siguiente», dijo Roger Brugué en zona mixta.
«Yo por sensaciones de cómo estaba el equipo, veía eso, que un gol nos metía de lleno porque estábamos atacando, teníamos balón, muchas situaciones de tres cuartos, pero no hemos estado finos en esa zona y al final aquí te castigan y no puedes perdonar. Es verdad que hasta ahora estábamos marcando muchos goles y siendo eficaces, hoy nos ha faltado eso, y obviamente defender mejor, estar más concentrados porque estamos encajando mucho y así es muy difícil también», añadió el atacante del Levante.
Preguntado por ese gol anulado a Carlos Álvarez, que podría haber cambiado el partido ya que del 1-1 se pasó al 0-2, Brugui lo tuvo claro: «Un gol iba a cambiar el partido seguro y no lo hemos metido, ese momento yo creo que era clave también por el minuto, por cómo estaba el partido, pero bueno, no ha sido así, ya no hay que darle más vueltas, analizar un poco lo que ha pasado, corregir para que no vuelva a pasar y que no nos hagan tantos goles en contra, y ya está, confianza absoluta y a seguir».
Brugui también habló del arbitraje y de la dureza del juego del Rayo Vallecano. «Han ido muy fuerte, también sabemos que ellos son así, es un equipo contundente, que va, que presiona, que te incomoda, te está encima, mano a mano muchas situaciones, a Carlos sobre todo, lo tenían muy controlado, y bueno, a partir de ahí, tampoco quiero opinar del árbitro, creo que tampoco ha sido muy decisivo, obviamente, pues bueno, ya está, pero no, creo que no ha influido en el partido», dijo el granota.
Para el extremo, hay margen de mejora. «Quiero ver el partido porque nuestras sensaciones, era como que estábamos haciendo muchas cosas bien, pero mazazo, sabes, y quiero ver el por qué ha pasado, también nos encontraban por dentro, nos salían de situaciones en las que apretábamos, pero bueno, como tú dices, con muchas ganas de ganar en casa, de darles una alegría, que la verdad que el afición hoy ha estado de diez, no ha dejado de animar en ningún momento y ha sido increíble, así que jodidos también, por no poder darles una victoria, porque queremos y mucho», destacó.
Pese a la derrota en casa, donde se sigue sin ganar, la afición estuvo a gran nivel según Brugui: «La afición es que ha estado de diez, porque al final no es fácil ir a ver un partido en tu casa y que se pongan 0-2 en la primera parte, y bueno, la verdad que han seguido animando, han seguido ayudando al equipo, y el equipo yo creo que lo ha demostrado, ha seguido, ha querido marcar un gol para cambiar el partido, que yo creo que es lo que hubiera pasado, pero hay días que me da la sensación de que ya podían pasar muchas cosas, que hoy no iba a entrar el balón, había muchas situaciones sucias dentro de su área, que te medio caía y no podías ni chutar, o chutabas y había piernas, no sé, ellos estaban poniendo muy bien los tiros también, y nada, a seguir, porque yo creo que siempre generamos mucho y hacemos goles. Así que nada, vamos a ganar seguro en casa y vamos a poder celebrarlo con ellos, que tenemos muchísimas ganas, ya del año pasado hay una unión muy grande y hay que seguir en esta línea».