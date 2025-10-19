Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Calero gesticula durante el partido contra el Rayo. EP

Calero: «Nos hemos llevado un tortazo, pero estoy a muerte con mi equipo»

El técnico lamenta la falta de efectividad, ensalza la actitud de sus futbolistas y pide a los árbitros más protección para Carlos Álvarez

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:46

Comenta

Julián Calero fue gráfico: «Nos hemos llevado un tortazo gordo, pero estoy a muerte con mis jugadores». Fue la principal conclusión que extrajo de ... la dura goleada encajada por el Levante frente al Rayo Vallecano. El técnico granota no buscó excusas. Lamentó la falta de efectividad en ambas áreas y confía en que el equipo comience a hacerse fuerte en casa.

