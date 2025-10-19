Calero: «Nos hemos llevado un tortazo, pero estoy a muerte con mi equipo»

Julián Calero fue gráfico: «Nos hemos llevado un tortazo gordo, pero estoy a muerte con mis jugadores». Fue la principal conclusión que extrajo de ... la dura goleada encajada por el Levante frente al Rayo Vallecano. El técnico granota no buscó excusas. Lamentó la falta de efectividad en ambas áreas y confía en que el equipo comience a hacerse fuerte en casa.

«El que gana 0-3 ha merecido ganar. Eso es diáfano. Hemos hecho cosas suficientemente mal para que costara darle la vuelta. Luego hemos estado espesos en la finalización. En el descanso hemos hablado de no perder la cabeza y que, con un gol, nos podíamos meter en el partido, pero no ha llegado ese golpe de acierto. No hemos sido capaces de tener claridad en el área rival», comentó Calero, quien incidió en el aspecto defensivo: «No podemos encajar tan fácil y ser tan vulnerables».

Eso sí, evitó un mensaje pesimista. Al contrario: «Borrón y hacia delante. Es un fastidio, pero hay que sobreponerse. Esto es fútbol y esto es Primera División. Estoy orgulloso de mi equipo. No ha tirado la toalla en ningún momento. Eso es una parte muy positiva de este equipo. Tendremos altibajos a lo largo de la temporada, pero no vamos a bajar los brazos. Estoy con mis jugadores a muerte porque se están dejando la piel». Eso sí, la victoria se resiste en el Ciutat de València: «No es presión. Ellos estaban convencidos. La afición se ha portado de diez. No nos ha pitado y no nos ha silbado. Tenemos que empezar a hacernos fuertes en casa».

Carlos Álvarez, además, pidió más protección para Carlos Álvarez, quien se marchó con un esguince: «Los árbitros tienen que valorar bien quién está favoreciendo el fútbol y quién lo entorpece. En cuanto recibía, iban agresivos a por él para que no jugara. Le han hecho muchísimas faltas. Los árbitros tienen que moverse con seguridad para sacar una amarilla y que se sepa que no vale todo».