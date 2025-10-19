El acelerón en el Ciutat no llega para el Levante

Las dos largas semanas sin compromisos ligueros concluyeron para satisfacción de los granotas. Han sido días largos y en donde el Levante UD no ... agradecía este parón. El propio Julián Calero tampoco lo escondía en la jornada previa. Porque aunque lejos de casa el rumbo del conjunto azulgrana es esperanzador, no lo es tanto en el Ciutat de Valencia. Ante su público, le está costando arrancar. Y ante el Rayo Vallecano volvió a repetirse estos primeros precedentes, que hasta este domingo apenas había permitido sumar un punto de nueve posibles. Porque sí, el bienaventurado que presagiara que esta novena cita iba a deparar goles, estaba totalmente en lo cierto. Hasta tres se marcaron. En lo que sí se podría equivocar fue en el reparto, siendo los franjirrojos quienes terminaron sonriendo por triple.

Levante UD Ryan, Toljan, Matías Moreno (Morales, 81'), Dela, Manu Sánchez, Carlos Álvarez (Olasa, 75'), Kervin Arriaga, Vencedor (Pablo Mart´nez, 75'), Brugui (Carlos Espí, 75'), Iván Romero, Etta Eyong (Koyalipou, 75'). 0 - 3 Rayo Vallecano Batalla, Ratiu, Mendy (Gumbau, 81'), Lejeune, Pep Chavarría, Unai López (Isi Palazón, 63'), Óscar Valentín, Pedro Díaz, Fran Pérez (Ciss, 75'), De Frutos (Espino, 75'), Alemao (Álvaro García, 65'). Goles: 0-1: De Frutos (10'). 0-2: De Frutos (25'). 0-3: Álvaro García (65').

Jorge De Frutos fue el protagonista por excelencia. En su regreso a Orriols, en el primer encuentro desde esa fatídica final contra el Alavés, actuó como azote. Al mencionar Pau Ballester su nombre en los prolegómenos del encuentro, recibió una cálida ovación. Sus años en Valencia dejaron un grato recuerdo y hoy su evolución se recompensa con una internacionalidad con la selección española. Lo que nadie sabía en ese momento es que luego se iba a lamentar su presencia sobre el verde. Los dos goles iniciales del Rayo Vallecano llevaron la firma del de Navares de Enmedio. Con la astucia que le caracteriza, actuando por detrás del '9' de referencia, obtuvo máximo petróleo de las aproximaciones rayistas. Dos dispuso en los cuarenta y cinco minutos iniciales y ambas terminaron dentro. El primero, al anticiparse en un desmarque en la ejecución de un saque de esquina. El defensa que debía seguir su marca, quedó plantado y Ryan también reaccionó tarde. Antes de cumplirse la media hora del 'match', se obró el doblete para su cuenta particular. Una rápida transición ofensiva por el costado diestro no supo ser frenada, la zaga granota también se mostró poco contundente con tal de despejar el peligro y De Frutos continuó la acción para, en segunda instancia, culminar con un zurdazo a bote pronto que fue inapelable para el guardameta.

Y es que esos errores defensivos, o al menos la falta de cierta seriedad, es lo que en parte ha privado al Levante de obtener todavía mejores resultados en este primer cuarto de competición. Calero no encuentra ese bloque en el que confiar al cien por cien y tras la actuación de este encuentro dominical seguro que las dudas volverán a merodear por su cabeza y en las del levantinismo.

Un gol anotado por Carlos Álvarez, nada más haber transformado el Rayo Vallecano la primera diana, pudiera haber supuesto que el guión hubiera sido bien distinto. Era apenas el minuto 13 y significaría empezar de cero. Pero la posición antirreglamentaria de Toljan cuando se iniciaba esa jugada que dio fruto al tanto granota, invalidó la posterior celebración. Después, al Levante le costó tener la clarividencia por la que había brillado en encuentros anteriores a partir de la zona de tres cuartos. Los jugadores encarrilaron vestuarios con un único disparo entre palos de Etta Eyong, repelido de puños por el meta Agustín Batalla. Durante el segundo periodo, la situación y cómo saltaron ambos equipos tampoco iba invitando al optimismo ni a ser halagüeños. De hecho, Matías Moreno casi bajo la línea de cal y Ryan en otra aproximación rayista evitaban males mayores.

Pese a todo, este descanso de dos semanas sin fútbol sí ha venido bien al 'EuroRayo' que, contando su partido en la Conference League le valía para encadenar un cuarto triunfo. Además, con un margen más abultado. Porque prácticamente al instante de realizar Iñigo Pérez sus primeras variantes tácticas, se produjo el cero a tres a favor de los de la capital. Su autor fue Álvaro García, una de las estrellas del equipo, que ya recuperado de sus molestias físicas irrumpió para seguir aportando para los suyos, en consonancia a todo su periplo en Vallecas. Desde la izquierda, remate preciso y cruzado al palo largo. Nada pudo hacer Ryan, que nuevamente achacó las facilidades que sus compañeros dieron.

En un día aciago, hasta a Calero se le vio sin ideas. No fue hasta el minuto 70 cuando realizó sus primeras sustituciones. Cuatro de golpe, a la desesperada. Pero por entonces ya todo estaba vendido y visto para sentencia. Y es que el público del Ciutat, descontento con la imagen que habían dado sus guerreros, que en esta ocasión no plantaron tanta brega, dieron una imagen que no gusta a muchos, en especial al equipo, al encarar el camino de vomitorios mucho antes de la finalización. Tan sólo los irreductibles granotas aguantaron hasta la finalización, viendo cómo un testarazo de Romero se marchaba a las nubes y que una vez tras otra el Levante se estrellaba contra el frontón que tenía enfrente. Derrota, de las que duelen, y el acelerón no llega.