Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz sube este lunes con la nueva tarifa: las horas más baratas para encender los electrodomésticos
Iván Romero, en el partido contra el Rayo Vallecano. EFE

El acelerón en el Ciutat no llega para el Levante

El exlevantinista De Frutos castiga con un doblete y da la victoria al Rayo Vallecano | Álvaro García, tras entrar en la segunda parte, redondea la goleada visitante y acentúa los errores atrás del equipo granota

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:52

Comenta

Las dos largas semanas sin compromisos ligueros concluyeron para satisfacción de los granotas. Han sido días largos y en donde el Levante UD no ... agradecía este parón. El propio Julián Calero tampoco lo escondía en la jornada previa. Porque aunque lejos de casa el rumbo del conjunto azulgrana es esperanzador, no lo es tanto en el Ciutat de Valencia. Ante su público, le está costando arrancar. Y ante el Rayo Vallecano volvió a repetirse estos primeros precedentes, que hasta este domingo apenas había permitido sumar un punto de nueve posibles. Porque sí, el bienaventurado que presagiara que esta novena cita iba a deparar goles, estaba totalmente en lo cierto. Hasta tres se marcaron. En lo que sí se podría equivocar fue en el reparto, siendo los franjirrojos quienes terminaron sonriendo por triple.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  4. 4 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  5. 5 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  6. 6 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  7. 7 Muere José Vicente González, empresario, expresidente de CIERVAL, Feria Valencia y varias asociaciones
  8. 8

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  9. 9

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  10. 10

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El acelerón en el Ciutat no llega para el Levante

El acelerón en el Ciutat no llega para el Levante