Carlos Álvarez finaliza con molestias y se teme un esguince
El mediapunta andaluz fue una de las sustituciones del Levante tras sufrir unas molestias y será sometido a pruebas médicas
Valencia
Domingo, 19 de octubre 2025, 21:40
Otra de las malas noticias de la jornada dominical se reflejó en la faceta física, ya que varios jugadores concluyeron con problemas o aparentes molestias. ... Uno de ellos fue una de las estrellas del equipo, Carlos Álvarez.
Además de recibir varias entradas bruscas, en una jugada se lastimó por un mal apoyo y tuvo que abandonar el terreno de juego con síntomas de cojera. «Carlos Álvarez ha acabado cómo ha tenido que acabar», pronunciaba Calero, con un tono algo crítico sobre la permisividad arbitral durante el encuentro.
En próximas horas, el futbolista andaluz será sometido a pruebas médicas para determinar si sufre o no «un pequeño esguince», explicaba el míster, ya que tiene un hinchazón en la zona del tobillo.
También Iván Romero y Matías Moreno reclamaron el cambio, pero la predicción es más positiva con ambos. Dadas las circunstancias y resultados del encuentro en ese tramo final, el técnico levantinista optó por reservar al central argentino. Pese a todo, salvo que se resientan al inicio de la semana, deberían estar disponibles para viajar a Mallorca.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión