Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz sube este lunes con la nueva tarifa: las horas más baratas para encender los electrodomésticos
Carlos Álvarez, en el partido entre Levante y Rayo. Adolfo Benetó

Carlos Álvarez finaliza con molestias y se teme un esguince

El mediapunta andaluz fue una de las sustituciones del Levante tras sufrir unas molestias y será sometido a pruebas médicas

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:40

Comenta

Otra de las malas noticias de la jornada dominical se reflejó en la faceta física, ya que varios jugadores concluyeron con problemas o aparentes molestias. ... Uno de ellos fue una de las estrellas del equipo, Carlos Álvarez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  4. 4 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  5. 5 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  6. 6 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  7. 7 Muere José Vicente González, empresario, expresidente de CIERVAL, Feria Valencia y varias asociaciones
  8. 8

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  9. 9

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  10. 10

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carlos Álvarez finaliza con molestias y se teme un esguince

Carlos Álvarez finaliza con molestias y se teme un esguince