Carlos Álvarez finaliza con molestias y se teme un esguince

Otra de las malas noticias de la jornada dominical se reflejó en la faceta física, ya que varios jugadores concluyeron con problemas o aparentes molestias. ... Uno de ellos fue una de las estrellas del equipo, Carlos Álvarez.

Además de recibir varias entradas bruscas, en una jugada se lastimó por un mal apoyo y tuvo que abandonar el terreno de juego con síntomas de cojera. «Carlos Álvarez ha acabado cómo ha tenido que acabar», pronunciaba Calero, con un tono algo crítico sobre la permisividad arbitral durante el encuentro.

En próximas horas, el futbolista andaluz será sometido a pruebas médicas para determinar si sufre o no «un pequeño esguince», explicaba el míster, ya que tiene un hinchazón en la zona del tobillo.

También Iván Romero y Matías Moreno reclamaron el cambio, pero la predicción es más positiva con ambos. Dadas las circunstancias y resultados del encuentro en ese tramo final, el técnico levantinista optó por reservar al central argentino. Pese a todo, salvo que se resientan al inicio de la semana, deberían estar disponibles para viajar a Mallorca.