Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja una lluvia de premios por toda España con 19 ganadores y más de 183.369 euros

El 1x1 del Levante-Rayo: Ni Carlos Álvarez ilumina el camino

Los azulgrana, desajustados en defensa y espesos en ataque, ofrecen un actuación decepcionante y siguen sin conocer la victoria en Orriols

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:47

Comenta

Dura goleada en Orriols, donde el Levante sigue sin conocer la victoria esta temporada. Los desajustes defensivos y la falta de claridad en ataque ... condenaron a los azulgrana frente al Rayo Vallecano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  4. 4 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  5. 5 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  6. 6

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  7. 7 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  8. 8

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas de cigarros y cigarrillos
  10. 10

    Encapuchados asaltan el Louvre y roban joyas de Napoleón y la Emperatriz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 1x1 del Levante-Rayo: Ni Carlos Álvarez ilumina el camino

El 1x1 del Levante-Rayo: Ni Carlos Álvarez ilumina el camino