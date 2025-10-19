El 1x1 del Levante-Rayo: Ni Carlos Álvarez ilumina el camino

Dura goleada en Orriols, donde el Levante sigue sin conocer la victoria esta temporada. Los desajustes defensivos y la falta de claridad en ataque ... condenaron a los azulgrana frente al Rayo Vallecano.

Ryan Portero 3

No tuvo la influencia de otras ocasiones. Sólo realizó una intervención de mérito, con el partido ya sentenciado, en un disparo de Pacha Espino. Tuvo ciertas dudas en el segundo gol de Jorge de Frutos, ya que salió en falso. El australiano pagó los desajustes defensivos del equipo.

Toljan Lateral derecho 3

Se ha adueñado del carril derecho de la zaga, pero no estuvo al nivel de otros días. Le faltó precisión. El alemán sí exhibió su habitual despliegue físico y volvió a tener una gran presencia en el campo contrario. Fabricó una asistencia genial para Carlos Álvarez en el gol anulado.

Dela Central 3

Tuvo problemas a la espalda. Tanto en el segundo gol como en el tercero, el madrileño falló en la cobertura y llegó tarde. Faltó coordinación. No consiguió cerrar los espacios como sí ha hecho en jornadas anteriores. Cuando los azulgrana se volcaron en ataque, rondó el área rival.

Matías Moreno Central 3

La movilidad y la velocidad de los atacantes del Rayo Vallecano le pusieron en aprietos en más de una ocasión. Sufrió. El argentino perdió la posición en ciertos momentos. Terminó con molestias físicas, por lo que fue sustituido por precaución a falta de diez minutos para el final del encuentro.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 4

Siempre cumple. Dentro de la fragilidad defensiva de la que adoleció el equipo, el madrileño aportó profundidad. No cometió errores de bulto en las labores de contención y puso en aprietos al Rayo con su recorrido por la banda. Se asoció y pisó el área, aunque sin culminar la faena.

Arriaga Mediocentro 3

Llegaba entre algodones después de haber disputado los 90 minutos en sus compromisos con Honduras. Aun así, jugó el partido completo. Comenzó como pivote y terminó ejerciendo de central. No fue su mejor día y un despeje defectuoso propició el segundo gol de De Frutos.

Vencedor Mediocentro 3

El vasco repitió en el once titular formando sociedad con Arriaga. Trató de llevar la batuta del equipo en el centro del campo junto a Carlos Álvarez, pero no tuvo la clarividencia necesaria. La presión de los jugadores del Rayo le pasó factura. Le faltó fluidez a la hora de distribuir el balón.

Carlos Álvarez Interior derecho 4

Celebró el gol 1-1, que acabó siendo anulado por fuera de juego de Toljan. El sevillano volvió a destacar con sus pases filtrados, aunque no fue su mejor día. Buscó la mediapunta para tratar de abrir espacios, pero tuvo imprecisiones. Se marchó sustituido con un esguince de tobillo.

Brugui Interior izquierdo 3

Se le está resistiendo el gol esta temporada. Y se nota en su forma de jugar. Nunca escatima esfuerzos, pero necesita liberarse. Pecó de ansiedad en los instantes finales del primer acto. Se precipitó en el disparo cuando un compañero se incorporaba en una situación mucho más propicia.

Iván Romero Delantero 3

No dejó intentarlo y de conectar con los compañeros. Buscó el gol por todas las zonas de ataque y terminó desesperado. No era su día y cometió demasiadas imprecisiones en el último pase o en la definición. En los instantes finales, rozó el gol con un testarazo que se marchó alto.

Etta Eyong Delantero 3

Al margen de su flagrante fallo en el primer gol de De Frutos, el camerunés va a tener pesadillas con Nobel Mendy, su sombra durante todo el partido. El joven central dio un recital. El atacante granota trató de liberarse de él cayendo a la banda derecha. Generó peligro, pero no estuvo cómodo.

Olasagasti Centrocampista 2

No consiguió aprovechar los minutos. Con el Levante volcado en campo contrario, apenas tuvo protagonismo en las acciones de mayor peligro.

Pablo Martínez Centrocampista 2

Demasiadas pérdidas de balón. En una internada por el centro, finalizó con un peligroso remate cruzado que se marchó muy cerca del poste.

Carlos Espí Delantero 3

Se reivindicó en el amistoso ante el Leganés y volvió a disfrutar de minutos casi dos meses después. Bregó con la zaga, pero no tuvo ocasiones.

Koyalipou Delantero 2

Pese a su poderío físico, no fue capaz de cazar ninguno de los numerosos balones que sobrevoló el área del Rayo durante el tramo final.

Morales Centrocampista 3

El Comandante ha pasado a un plano secundario. Había 'overbooking' de delanteros y se situó escorado en la izquierda. Estuvo participativo.

Julián Calero Delantero 3

El madrileño repitió el once de la anterior jornada, pero con un resultado diferente. Debe corregir los graves desajustes defensivos que hubo.