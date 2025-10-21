Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Álvarez, durante el partido ante el Rayo Vallecano, antes de caer lesionado del tobillo. LUD

El susto de Carlos Álvarez se queda en un esguince leve

El andaluz, salvo sorpresa, no estará ante el Mallorca por su tobillo derecho. El parte médico oficial del Levante no indica un tiempo de baja pero se espera que no sea tan grave como se esperaba en un primer momento

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 00:58

Al final, esguince y no tan grave como quizás podía haberse dado el caso. Carlos Álvarez se sometió este lunes a nuevas pruebas médicas ... para determinar el alcance real de la lesión que sufrió en el encuentro que el Levante disputó este domingo en el Ciutat contra el Rayo Vallecano, y el parte médico que dio a conocer el club granota no especifica ni el grado ni el tiempo estimado que estará de baja uno de los futbolistas más destacados del Levante de Julián Calero, pero por fortuna no reviste tanta gravedad como se podía esperar dado el dolor que sufrió el jugador en una acción totalmente fortuita durante el juego.

