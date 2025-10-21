El susto de Carlos Álvarez se queda en un esguince leve

Al final, esguince y no tan grave como quizás podía haberse dado el caso. Carlos Álvarez se sometió este lunes a nuevas pruebas médicas ... para determinar el alcance real de la lesión que sufrió en el encuentro que el Levante disputó este domingo en el Ciutat contra el Rayo Vallecano, y el parte médico que dio a conocer el club granota no especifica ni el grado ni el tiempo estimado que estará de baja uno de los futbolistas más destacados del Levante de Julián Calero, pero por fortuna no reviste tanta gravedad como se podía esperar dado el dolor que sufrió el jugador en una acción totalmente fortuita durante el juego.

«Las pruebas han revelado que el jugador sufre un esguince en el tobillo derecho. La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo», explica el comunicado levantinista. Se da por hecho que Carlos Álvarez se perderá el duelo de la jornada que viene contra el Mallorca el domingo a las 14 horas, aunque una recuperación milagrosa podría ponerle en disponibilidad.

Una baja desde luego bastante sensible dado el rendimiento que ofrece el andaluz en el aspecto ofensivo, lo que abre la posibilidad de que tanto Pablo Martínez como Jon Ander Olasagasti entren en el once de gala para sustituirle, ya que Iker Losada anda desaparecido en los últimos encuentros sin contar con la confianza del técnico.

Por otro lado, Roger Brugué se pronunció en la zona mixta del Ciutat de València al finalizar el encuentro ante el Rayo y habló del arbitraje y de la dureza del juego rival, que terminó provocando la lesión de su compañero. «Han ido muy fuerte, también sabemos que ellos son así, es un equipo contundente, que va, que presiona, que te incomoda, te está encima, mano a mano muchas situaciones, a Carlos sobre todo, lo tenían muy controlado, y bueno, a partir de ahí, tampoco quiero opinar del árbitro, creo que tampoco ha sido muy decisivo, obviamente, pues bueno, ya está, pero no, creo que no ha influido en el partido», dijo el granota, que no se explicaba la goleada recibida: «Son días que sientes que no quería entrar. Hemos tenido mil situaciones raras en nosotros, llegar tanto, con situaciones de centros y segundas jugadas».